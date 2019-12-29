影／蔡英文用主權牌反打韓國瑜：你不敢講「那個國家」 我來告訴你！

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者張嘉晏／綜合報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場，蔡英文首先表示，她對辯論會並不陌生，不過看完韓國瑜在申論階段的發言，她已經不抱任何希望。

蔡英文表示，她參加了前三場的政見會，提出兩岸關係發展、能源轉型和社會安全網的強化等政見，無奈韓國瑜卻只有提到「恢復特偵組」，其他如社會、經濟等面向，都沒有具體解決方案。

蔡英文說，聽完韓國瑜申論階段的「4個欺騙說」，讓她覺得「又來了」，相信許多人和她一樣，對於韓國瑜要提出具體政策已不抱希望。她表示，民進黨已經執政兩次，中華民國並沒有滅亡，「中華民國要萬歲就要國防自主、要經濟轉型以及堅守民主自由生活方式。」

蔡英文說，人民關心的不是「總統會不會用膝蓋走路」，而是遇到中國時「膝蓋會不會挺不住」。面對韓國瑜稱她只敢以「這個國家」稱呼中華民國，蔡英文反嗆，「其實我講『這個國家』是要提醒他們心裡不要都是『那個國家』。韓市長被問及哪個國家最危害台灣的安全時，第一時間總是支支吾吾，不敢講出『那個國家』的名字，我告訴你，那個國家就是中國！」

蔡英文表示，為守護主權，重要的是人民的團結，她提出四個認知，第一是「破壞台海現狀的是中國，不是台灣」，第二是「中國正在利用九二共識掏空台灣」，第三是「不能以主權交換短期利益」，第四則是「要有中國正在滲透、分化台灣的警覺」，「只要我們有共同的認知，沒有人可以欺負我們。」