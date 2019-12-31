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《反滲透法》立院三讀　民進黨團：保護台商與台生的最大後盾

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記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。民進黨團隨後也召開記者會，黨團總召柯建銘表示，《反滲透法》對於未來選後的台灣將是一個國家的重新開始；黨團幹事長管碧玲則說，《反滲透法》不但不會危害台商與台生，反而給了他們一個正當拒絕滲透的理由，是最堅強的後盾。

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。立法院將於近一兩天整理完法條並完成公文程序後就會送交總統府，《反滲透法》經蔡英文公布總統令後就會正式實施。

《反滲透法》條文三讀通過後，民進黨團隨後召開「紅色滲透無遠弗屆，民主防衛刻不容緩」記者會。柯建銘表示，民進黨團希望在國家安全、國家主權與社會安定上，建立國家防衛體系，民進黨絕對不是挑釁、製造對立，是很負責任提出《反滲透法》，合理、必要、有限地在選舉、公投、遊說與集會遊行等事項上，做出最低程度的防衛體系。

▲▼立法院處理《反滲透法》,民進黨團會後記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團召開「紅色滲透無遠弗屆，民主防衛刻不容緩」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

柯建銘說，立院本會期即將結束，四年來各黨團有不同意見都能在立院內加以表達，他很珍惜這樣民主的討論，相信明年大選過後，蔡英文會智慧地團結國家，讓台灣再度團結經濟向前走，《反滲透法》對於台灣是一個國家的重新開始，蔡英文會繼續維持台灣的經濟發展與兩岸和平。

黨團書記長李俊俋表示，《反滲透法》不是急就章，也沒有倉促立法的問題。民進黨團在上個會期「國安五法」通過後就在思考，台灣面對中國大陸的各種滲透，要如何在最小程度下讓民主機制不因滲透而產生變化，因此在思考、研擬後提出《反滲透法》，唯一擔心的是法案提出後會遭到國民黨的不合理抗爭，影響到本會期的總預算和戰機條例等，「我們匍匐前進」。

李俊俋強調，《反滲透法》是以最小的限度保障民主機制，感謝所有黨團通力合作讓法案三讀通過，大選結束後日望所有政黨能夠團結一致，讓台灣民主持續永恆發展，這才是《反滲透法》通過最主要的目的。

▲▼立法院處理《反滲透法》,民進黨團會後記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團幹事長管碧玲、總召柯建銘、書記長李俊俋。（圖／記者呂佳賢攝）

民進黨立委劉世芳表示，在與地方基層的過程中，的確有台商和宗教團體對《反滲透法》有所質疑，但經過解釋後普遍都能理解《反滲透法》的必要性與急迫性，反而能反過來保護台商，避免掉許多不樂之捐。民進黨立委周春米也說，今天法案的三讀只是開始，團結是很重要的任務，「政治上大家可以競爭，但團結台灣朝野是一致的態度」。

民進黨立委林靜儀則表示，《反滲透法》的立法非常不簡單，這會期因為有總預算、新式戰機條例與預算，《反滲透法》的修法必須接受外界的許多不諒解「匍匐前進」，但民進黨團向來將國家利益放在最前面，也呼籲所有民代有責任讓民眾了解《反滲透法》，而不應該是被政黨操弄。

管碧玲表示，回首這個會期感到百味雜陳，《反滲透法》一路走來必須將時間壓在最後，因為民進黨團很怕被在野黨當作籌碼綁架預算與戰機條例，因此才會在最後才端出《反滲透法》。她說，半年多以來民進黨與《反滲透法》遭受到很多抹黑，但民進黨團還是以「選舉放兩邊、台灣放中間」的態度走過修法，如今總算立法完成。

管碧玲說，《反滲透法》是台灣人在中國大陸的最大後盾，讓所有在大陸經商、求學與進行宗教交流的台灣人，有後盾婉拒種種不合理的要求，也呼籲中國大陸政府和全球交流要平等、尊重，「用文明方式互動，不要老是想要滲透、征服」，這是歷史性的、正面的法案，絕對是台灣民主的力量，也是台灣人在中國大陸最大的後盾。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《反滲透法》三讀通過，民進黨團開心合影。（圖／記者屠惠剛攝）

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