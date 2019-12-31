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反滲透法三讀通過　陸委會肯定：強化民主防衛，維繫兩岸有序交流

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▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲反滲透法在立院三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法院今（31）日下午三讀通過「反滲透法」，未來配合「境外敵對勢力」干擾選舉最重可關5年、罰千萬。陸委會表示，「反滲透法」有助於強化民主防衛，也能讓交流單純化，維繫穩定有序的兩岸交流，「反滲透法的內容具體明確，構成要件嚴謹，個案上是由司法機關做嚴謹的認定與判斷，絕對不會有『動輒入罪』的問題。」

陸委會指出，先進民主國家都在積極立法防範境外敵對勢力滲透，中共年初提出「兩制」台灣方案，對台統戰滲透分化作為日益嚴重，已經威脅我國家安全、社會秩序及民主政治正常運作。

▼新黨主席郁慕明、不分區立委提名人邱毅在立院外抗議民進黨推動反滲透法。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外新黨黨主席郁慕明、邱毅抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會提到，「反滲透法」在最小必要範圍內，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，而為違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為予以處罰，補充現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律，有關「在地協力者」及相關罰則的規範不足，有助於強化民主防衛，陸委會表示肯定與支持。

陸委會說明，「反滲透法」是自今年5月起，經過行政部門與立法部門共同研議、參採社會各界意見後所提出，聚焦於最核心的民主領域，針對國人普遍認為應該防範的滲透干預行為，在既有的法制基礎上進行規範。

▼國民黨立委靜坐抗議民進黨推動反滲透法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院處理《反滲透法》 柯建銘發表結語。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會還說，行為人必須有受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，加上從事具體的5種「不法行為」，才會成為處罰對象。如果主觀上對於滲透來源、滲透作為或不法行為並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，更不會因為往來中國大陸或與「滲透來源」有所接觸就構成犯罪。

陸委會強調，「反滲透法」的內容具體明確，構成要件嚴謹，個案上是由司法機關做嚴謹的認定與判斷，絕對不會有「動輒入罪」的問題，「反滲透法並非針對特定對象或身分，也不觸及一般兩岸交流，台商、台幹、台師、台生、陸配，正常的經商、工作、生活、就學、返鄉互動，都不會受到影響。」

陸委會指出，舉凡兩岸間的商業往來與投資行為、宗教活動與文化交流，赴陸探親訪友聯誼、領取中國大陸學校的獎學金，或是從事一般旅遊活動，只要不涉及接受境外敵對勢力的滲透而從事不法活動，都不會有問題，國人無須過度擔心，「對於合法有序的兩岸交流，政府一向予以鼓勵支持，「反滲透法」防範境外敵對勢力的政治黑手介入，可以維繫穩定有序的交流，讓國人安心從事交流活動。」

▼統促黨等團體在立法院外抗議反滲透法。（圖／記者羅志華攝）

▲▼反滲透法今拚三讀，反對民眾聚集立院。（圖／記者羅志華攝）

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