看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」





▲反滲透法。（圖／民進黨團提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。針對藍營指控「倉促立法」，民進黨27日召開記者會一次回應相關爭議。同時，民進黨也指出，《反滲透法》不是只有台灣才有，全世界許多民主國家都有相關法律，包含美國、英國、德國、加拿大等。

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議，同時針對外界質疑的幾項爭議議題透過圖板一次說清楚。

針對《反滲透法》最大爭議點，到底什麼樣的人或行為會有法律責任？謝佩芬解釋，會被《反滲透法》處罰者，絕對不是因為「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，「都不會被罰」。簡單來說，會被處罰的人必須先接受了中國大陸等境外勢力的金錢資助及委託，同時回到台灣後，「違法」從事干擾選舉、破壞集會遊行等「違法行為」。在同時有接受金錢資助及具體違法行為的狀態下，才會受罰。

根據民進黨整理資料，反滲透法並不是台灣專利，世界上其他民主國家也在「反滲透」。2017年德國通過「社交網路強制法」；加拿大2018年的「C-76加拿大選舉法」；澳洲2019年的「國家安全立法修正」、「外國影響力透明化法案」等；美國跨年度制定「反外國宣傳與造謠法」等。

陸委會表示，為了防範境外勢力滲透干預、破壞自由民主憲政秩序，先進民主國家都有相關立法予以因應。民進黨團指出，帶有敵意的威權國家，藉由民主國家的不設防，來滲透、影響民主，這是世界民主先進國家都碰到的挑戰，不是台灣獨有，這些國家也都在努力防止外國勢力的干涉與影響。中國大陸從來沒有放棄併吞台灣，台灣處在被併吞威脅，被滲透的第一線，而民主機制自由開放不設防，當然影響最大，最有必要通過法案，來捍衛台灣的民主防線。