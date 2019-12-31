「守護台灣民主！」　蘇嘉全讚《反滲透法》：福國利民典範級法案





▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。立法院長蘇嘉全也隨即在臉書上提到，這讓台灣民主自由多了一層法律保障，順利為全國人民帶來最後一部福國利民的典範級法案。

「守護台灣民主，反滲透法三讀！」蘇嘉全31日在臉書上提到，經過一整天的逐條審理，立法院在2019年的最後一天，三讀通過《反滲透法》，讓台灣的民主自由，多了一層法律的保障。

蘇嘉全說，近年來，包括中國在內的境外敵對勢力，透過網路社群、社會團體、個人等多元的管道，一步一步強化對台灣的滲透力道，企圖以金錢利誘，影響台灣的選舉結果，危害中華民國的民主自由。

蘇嘉全提到，他們期待今天《反滲透法》的三讀通過，能夠確保台灣未來的選舉，特別是即將到來的2020總統與國會大選，不受境外勢力的惡意侵擾，讓選舉的結果忠實呈現台灣人民的旨意。

蘇嘉全表示，他特別感謝朝野黨團，沒有辜負台灣人民的期待，在連日馬拉松式協商時理性討論、充分表述，最後經由民主程序逐條發言、表決，讓護國保台的《反滲透法》，及時站上鎮守國家安全、保護台灣民主的第一線，也讓第九屆的立法院，在本屆法定會期最後一天，順利為全國人民帶來最後一部福國利民的典範級法案。

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