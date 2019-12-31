林奕華挺蘇宏達批故宮「合情合理」　再轟《反滲透法》：1秒都沒討論就通過

▲立委林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

台大政治系教授蘇宏達指出，因去年在臉書批評故宮政策，引來員警上門關切。對此，立委林奕華表示，蘇宏達對故宮的批評，尚稱理性與合情合理，並批評《反滲透法》在委員會內連1秒鐘都沒討論就通過，「未來台灣人民還能自由說話嗎？」

蘇宏達在臉書表示，因去年在臉書批評故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法，涉嫌散布謠言足以影響公共安寧，可處三日以下拘留或3萬元以下罰鍰。蘇宏達痛批，如果檢調單位可隨時偵訊你，這樣已經危害民主的根基，「這是警總復活嗎，這是白色、綠色恐怖嗎？」已完全殺掉台灣的民主、言論自由。

對此，林奕華指出，蘇宏達在臉書發文，表示自己去年十一月在臉書上評論故宮的政策，而被調查局要求警察上門查水表的始末；日前，台大另一名教授表示，自己友人因為在網路討論公共政策，亦被調查局要求警方對當事人進行相關約談。

林奕華表示，從今年9月起，警方以違反社會秩序維護法約談人民案件急劇激增，顯然上述這兩件都不是個案，而是民進黨限制人民言論自由的冰山一角。林奕華擔心，如果當事人並不是非常理解法律，遭警方以違反社會秩序維護法約談，勢必會造成恐慌與不安，造成寒蟬效應，進而對言論自我限制。

林奕華認為，蘇宏達對故宮的批評，尚稱理性與合情合理。如今卻被警方約談，實在不可思議。林奕華諷刺，「或許是因為蘇宏達教授不是立委，所以沒資格批評民進黨。」幸好，自己是立委，有言論免責權，否則下一個被警方查水表的可能就是自己。

林奕華批評，「去年地方選舉大敗後，民進黨對於箝制言論自由已逼近瘋狂的地步。不但透過楊蕙如們豢養網軍帶風向，更於歲末年終加碼送台灣人民一部違反程序正義、違反言論自由的《反滲透法》。」她表示，反滲透法在委員會內連1秒鐘都沒討論，就逕付二讀今天三讀通過，「未來台灣人民還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？蔡英文執政下的中華民國，到底跟中華人民共和國有什麼差異？」民主進步黨儼然已經成為限制人民言論自由的獨裁先鋒黨。