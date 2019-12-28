看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」





▲《反滲透法》相關時程。（圖／民進黨提供）



記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。針對藍營指控「倉促立法」，民進黨27日召開記者會正面回應，強調其實《反滲透法》早在七個月前民進黨團就已經提出第一個版本，是國民黨一路走來「拒絕討論」。

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議，同時針對外界質疑的幾項爭議議題透過圖板一次說清楚。

針對《反滲透法》狂被藍營批評「倉促立法」，李晏榕回應，其實是根本就是誤解，因為《反滲透法》很早就開始討論了，民進黨黨團第一次提出《反滲透法》草案的時間是今年5月，也就是在七個月前，中間的過程國民黨卻選擇拒絕討論，如今再來怪民進黨沒有充分討論就要立法，完全是把自己的責任轉架到他人身上。

根據民進黨整理資料，民進黨團在今年5月31日提出提出《反滲透法》第一版草案，聽取各界意見研商第二版；到了9月17日，國民黨佔領議場主席台，同月27日至10月29日，不管是其他委員或民進黨黨團提出的《反滲透法》草案版本，國民黨「全都擋」。

10月30日，國民黨嗆聲針對《反滲透法》「拒絕所有協商」繼續擋，11月28日《反滲透法》舉辦公廳會，11月29日民進黨團提出《反滲透法》第三版本，12月10日民進黨著急反滲透法協商，國民黨和親民黨還是拒絕出席。