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懶人包／台商、台幹、台師、台生會被當成共諜？　3張圖搞懂《反滲透法》

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▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲（圖／免費圖庫Pixabay）

政治中心／綜合報導

對於民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，外界反應兩極，倉促立法、違反程序正義、容易入人於罪等質疑聲浪不斷。對此，陸委會、民進黨立法院黨團皆發出聲明釐清外界疑慮，《ETtoday新聞雲》特別整理出9個Q&A，透過3張圖表輔助說明的方式，讓讀者快速了解《反滲透法》。

Q1：《反滲透法》草案立法目的與背景為何？真的有必要成立嗎？

陸委會表示，「台灣面對境外敵對勢力的滲透干預威脅，有必要參考國際實踐，立法採取防衛作為」境外敵對勢力對台灣的滲透分化是國際公認的事實，2019年初中共提出「一國兩制台灣方案」後，台灣面對的威脅更為嚴峻，有必要參考國際實踐，採取適當的防衛作為，維護自由民主憲政秩序。

「現行法制上有關選舉罷免、公民投票及民主政治運作的規範存在漏洞，『反滲透法草案』在最小限度必要範圍內，補充現行法律規範的不足」現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律，對於境外透過「白手套」、「中間人」迂迴規避法律規定的情形並無規範，部分行為態樣與罰則的規範也有所不足，因而形成法律漏洞。

民進黨團指出，受到境外敵對勢力的指示、委託或資助，影響台灣的民主選舉、公民投票、破壞集會遊行，這樣的行為，一定是絕大多數國人都會支持認為應該防範的。反滲透法限制的行為，只有跟選舉、罷免、公投、遊說、政治獻金、集會遊行相關，規範的都是民主最核心的領域。是為了防範中國滲透台灣民主機制，藉由權勢與財力威脅利誘，影響台灣的民主。「我們要保護代代子孫對台灣未來的自由選擇權利，要捍衛台灣、守護民主，才要建立反滲透法制。」

Q2：現行法律有何不足？《反滲透法》草案如何補充？

陸委會說明，第一，補充規範「在地協力者」，現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及總統副總統、公職人員選罷法，都禁止境外勢力從事選舉及民主政治相關活動，但對於「白手套」、「中間人」並無規範，境外勢力得以透過「在地協力者」迂迴規避法律規定。

第二，補充罰則規定，遊說法禁止中國大陸進行遊說，卻未訂定相應罰則。反滲透法草案針對「境外敵對勢力」滲透進行違法遊說之情形，補充罰則規定。第三，補充規範對象，現行政治獻金法、公民投票法對於境外勢力違法捐贈政治現金或公投經費，只處罰政黨、政治團體、擬參選人、提案人等收受者，而對於捐贈者只處罰鍰。該法補充規範政黨、政治團體、擬參選人、提案人以外的在地協力所有對象。

第四，加重刑責規定，現行總統副總統、公職人員選罷法與集會遊行法及社會秩序維護法，對於妨害選舉罷免，或是以強暴脅迫或其他非法方法妨害合法集會遊行或擾亂社會秩序，均有處罰規定，該法特別針對境外敵對勢力介入的情形加重其刑責。

▲▼反滲透法。（圖／民進黨團提供）

▲反滲透法說明。（圖／民進黨團提供，下同）

Q3：《反滲透法》草案處罰對象為何？

陸委會強調，「滲透作為」加上「不法行為」才會成為處對象，該法規範具體明確而且嚴謹，相關用語在現行法制上都有規範基礎。行為人在知情的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事「不法行為」，才會成為處罰對象，個案上會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。

另外，民進黨團也指出，要符合一個條件「明知道被滲透」，而且還要有5種「具體的違法行為」，才會被處罰。一個條件是指不可以受到境外敵對勢力的指示、委託與資助，5種特定的違法行為則包括選舉、罷免、公投、遊說制定政策或法律、政治獻金、非法破壞集會遊行等。

Q4：宗教交流、台商、台生會被當成共諜嗎？

陸委會表示，「一般正常的兩岸交流並不會觸法，台商、台幹、台師、台生都可以放心」該法並不是針對特定對象或身分，一般正常的兩岸交流並不會觸法。正常的經商、工作、生活、就學，以及參與政治活動、發表政治言論的權利都不會受到影響。

民進黨團強調，「反滲透法草案沒有一個條文會讓人民只因為兩岸正常交流而犯罪，更沒有一個條文說媽祖跟玄天上帝是共諜。」去中國大陸進香、做生意、包中國大陸政府的工程都沒有犯罪。「我們只反滲透，正常交流攏免驚。」該法沒有限制言論自由，限制的是特定的「違法行為」。只要不要受到中國大陸指示、委託或資助，拿中國大陸的錢、聽中國大陸的命令，回來台灣影響選舉、公投或捐贈政治獻金，這個法案跟你一點關係也沒有！「大家媽祖、關公繼續拜、書繼續讀、生意繼續做，完全沒有問題，完全不用擔心。」

▲▼反滲透法。（圖／民進黨團提供）

Q5：一般民眾在不知情的狀況下，受境外敵對勢力的指示、委託、資助從事任何活動，都可能遭受處罰？

陸委會說明，「依刑法規定，行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限；而『故意』是指行為人必須對於犯罪構成要件具備『知』與『欲』，也就是明知並有意使其發生。」反滲透法草案並沒有處罰『過失犯』的規定，只處罰故意行為如果行為人主觀上對於滲透來源或影響選舉、干預民主程序、妨害社會秩序的不法行為，並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，個案上也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。

Q6：「境外敵對勢力」、「指示、委託、資助」等用語，是否範圍過廣、意義不明確，容易入人於罪？

陸委會指出，現行法制已有規範基礎，「現行刑法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法，都有關於『境外敵對勢力』的相關規定；各法律中也有眾多的法條規定使用『指示』、『委託』、『資助』（指示：618條；委託：3066條；資助：56條）。」因此，該法相關用語都有既有規範基礎及司法實務可循，不會有解釋或適用上的疑難，個案上也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。

民進黨團也表示，「境外敵對勢力」這一個法律用語最早在1999年6月立法通過的《通訊保障及監察法》中就已使用，其後包括國家情報工作法、國家機密保護法、中華民國刑法、國家安全法等，也都有「境外敵對勢力」的法律用語，並沒有定義不明問題。

Q7：為何行政機關並未提出版本？是否倉促立法？民進黨多數暴力、不顧程序正義？

陸委會表示，法案的提案權並不限於行政機關，各黨團及立法委員的提案都予以尊重，過去也不乏重大法案是由立法院黨團或立法委員提案的先例。事實上，從今年5月起，朝野各黨團及立法委員就陸續提出不同版本，由於各版本草案的規範模式與具體內容具有相當大的差異，該法是幾個月以來，經過行政與立法部門共同研議、不斷協商，參採社會各界意見之後，在各版本草案的基礎上整合的結果，絕非倉促立法。

民進黨團也指出，法律條文哪裡有問題、法條內容大家可以來談，也可以提出具體修正案，一起來討論要怎麼改。民進黨內部也曾一再研商、聽取各界的意見，經過多次修改，才提出最後的版本，立法院長蘇嘉全已邀集各黨團協商，也拜託朝野各黨團，境外敵對勢力滲透是真實存在的問題，民主防衛機制刻不容緩，反滲透法制的建立，關乎國家主權與民主自由的存續，拜託大家一起坐下來談，一起捍衛台灣、守護民主。

Q8：反滲透法是戒嚴？綠色恐怖？會牽連無辜讓人不小心犯罪？

民進黨團說明，該法沒有限制言論自由，沒有一個條文是因為主張統一就會犯罪，限制的只有明知被滲透而且還做出特定違法行為，也就是說必須明確知道資金來源是來自境外敵對勢力，或明確接受到境外敵對勢力的指示、委託，並且去做了違反選舉、公投、政治獻金、遊說或強暴脅迫非法破壞合法集會遊行的違法行為，才會被罰。

反滲透法違法行為均採刑罰，採用刑法體系與程序、適用刑事訴訟法相關規定，有幾分證據才能說幾分話，由司法檢察機關依法偵查後，交由司法體系公正審理，完全沒有政府濫權的空間。

Q9：其他國家也有相關立法嗎？

陸委會表示，為了防範境外勢力滲透干預、破壞自由民主憲政秩序，先進民主國家都有相關立法予以因應，例如：美國「羅根法案」、「外國代理人登記法」、「反外國宣傳與造謠法」、「反間諜及反偷竊法」、「聯邦選舉活動法」；德國「社交網路強制法」、加拿大「競選廣告透明法」等。澳洲近來除了通過「外國影響力透明度計畫法」採取登記制外，也通過「反間諜及外國干預法」，補充既有刑法、國安法、電信法及國家機密保護法的規範對象、行為態樣及刑度之不足。

另外，民進黨團也指出，帶有敵意的威權國家，藉由民主國家的不設防，來滲透、影響民主，這是世界民主先進國家都碰到的挑戰，不是台灣獨有，這些國家也都在努力防止外國勢力的干涉與影響。中國大陸從來沒有放棄併吞台灣，台灣處在被併吞威脅，被滲透的第一線，而民主機制自由開放不設防，當然影響最大，最有必要通過法案，來捍衛台灣的民主防線。

▲▼反滲透法。（圖／民進黨團提供）

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