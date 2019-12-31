反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

▲親民黨團反對反滲透法倉促立法。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，國民黨團總召曾銘宗稍早表示，一旦《反滲透法》強行通過，將與親民黨團共同向大法官提出釋憲，不過，親民黨團立委陳怡潔表示，雙方應先把各自版本提出來討論，如果可提出大家共同認同、且對未來有幫助的版本，再來共同合作，若只是變相選舉操作，親民黨將反對，強調「親民黨絕對會提出自己的釋憲版本。」

31日為立法院本屆最後一次院會，藍綠陣營都發出甲級動員。由於民進黨立院黨團公布的《反滲透法》草案，未經委員會審查即逕付二讀，被質疑嚴重違反程序正義引發爭議，警方自30日晚間6時起於立院周邊道路架設兩層鐵馬護欄，一早現場也可見大批警力及警備部署。

▼國民黨立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗上午受訪時批評，反滲透法完全是「新戒嚴法」，「假設民進黨強行通過，我們已經做好要釋憲的準備」，且國民黨團已和親民黨團講好馬上提出釋憲，釋憲文已準備好了，最快這2天提出。

親民黨團稍早也召開記者會，針對與國民黨團合作提出釋憲，立委陳怡潔表示會提，但釋憲內容將更具體討論再提出，對於是否與國民黨團合作提出釋憲，陳怡潔則說，雙方應該先把各自版本提出來討論，如果可提出大家共同認同、且對未來有幫助的版本來共同合作，但若只是變相選舉操作，親民黨反對，「親民黨絕對會提出自己的釋憲版本。」

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