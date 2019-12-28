看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分





▲反滲透法。（圖／民進黨團提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安議題，民進黨立法院黨團力拚12月31日三讀《反滲透法》草案，不過，藍營卻是狂批倉促立法、容易入人於罪。到底《反滲透法》會不會讓台商、台幹、台生通通「被入罪」，民進黨27日召開記者會一次說清楚，強調《反滲透法》罰的是「違法行為」，並不是「身分」，當然台商、台幹、台生都「不會被罰」。

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議，同時針對外界質疑的幾項爭議議題透過圖板一次說清楚。

針對《反滲透法》最大爭議點，到底什麼樣的人或行為會有法律責任？根據草案規定，會被《反滲透法》處罰者得同時達到兩個要件，第一個要件的「一個條件」指的是「明知被滲透」，也就是接受境外敵對勢力的指示、委託、資助；第二個要件的「五種行為」指的是具體「違法行為」，包含違法捐贈政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、妨害選舉等。

謝佩芬解釋，會被《反滲透法》處罰者，絕對不是因為「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，「都不會被罰」。簡單來說，會被處罰的人必須先接受了中國大陸等境外勢力的金錢資助及委託，同時回到台灣後，「違法」從事干擾選舉、破壞集會遊行等「違法行為」。在同時有接受金錢資助及具體違法行為的狀態下，才會受罰。

面對媒體提問，如果台商在中國大陸賺了錢，回了台灣想要選舉，會不會因此受罰？阮昭雄回應，如果台商在中國大陸做生意當然沒問題，一般的生意交流行為不會有任何問題，但如果後續有非法的行為才會有法律層面的問題，「假借交流之名、行破壞之實，這是不合理的，《反滲透法》是規範這種行為」。