蔡英文金句連發狂電韓國瑜　綠營人士：小英脫稿！對胡扯攻勢予以痛擊





▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。接連三場政見會，「辣台妹撿到槍」喬段連連出現，蔡英文「韓總機633」等金句連發，狂電韓國瑜。綠營人士透露，小英三場政見會有相當多的脫稿反應，面對韓國瑜的胡扯攻擊，一一予以痛擊。

蔡英文在三場總統政見會中火力全開，政見部分從主權、經濟、能源、司改、性別平權、社會安全網、毒品與酒駕防制等各層面一一向國人報告；另外，辣台妹也是不斷「撿到槍」，光是壓軸場政見會就有「韓總機633」、「對債務不熟，借人600萬說不清」，以及「國民黨推販毒前科的立委候選人」等金句連發。

綠營人士透露，三場政見會下來，蔡英文有相當多的脫稿反應，對於韓國瑜的胡扯攻擊予以痛擊。蔡英文這樣的表現，是面對韓國瑜的重要戰法，因為，韓國瑜不斷的信口開河，即使是執政團隊已經澄清過無數次的訊息，他還是要繼續使用不實資訊，「對付韓國瑜要當頭棒喝、即時澄清」。

綠營人士指出，韓國瑜愛胡扯、攻擊性很強，「最好的防守就是攻擊」。也因此，蔡英文在面對韓國瑜的不實指控時總是不假辭色、彈藥滿滿，一定要在第一時間就回擊，同時也具有由總統親自向國人傳遞正確訊息的重要意義。

綠營人士批評，韓國瑜在政見會上的表現是他的一貫戰術，去年選市長時他是挑戰者，大家對他的期待不高，現在他也成了現任的治理者，卻無法展現治理能力，當初的戰術現在當然也不靈光了，只會凸顯他的空洞跟怠惰。

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