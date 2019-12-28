郭台銘談親民黨財務艱困唱起《金包銀》　狠酸韓國瑜：他們連礦泉水都沒有

▲鴻海集團前董事長郭台銘南下為親民黨造勢。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

鴻海集團前董事長郭台銘28日南下高雄，為親民黨立委候選人站台，他在台上致詞時感嘆親民黨處於艱困的情況，辦造勢會上無片瓦，下無寸土，他甚至說「在這麼困難情況下，沒有資源，連講說一瓶礦泉水一碗滷肉飯都沒有。」現場還唱起《金包銀》「別人e性命是鍍金又包銀，阮e性命不值錢…」，他還酸「這些年輕人受良好教育，在這麼困難情況下，沒有資源，連講說一瓶礦泉水一碗滷肉飯都沒有。」

▲郭台銘及立委候選人在台上唱起金包銀。（圖／記者翁進忠攝）

郭台銘上台致詞時提到，他早上為李正皓站台，是借馬路，這裡是借宮廟樹邊，上無片瓦，下無寸土，親民黨相當艱困作戰，看到親民黨面臨艱困情況，我為什麼會支持呢，他提到「這些年輕人受良好教育，在這麼困難情況下，沒有資源，連講說一瓶礦泉水一碗滷肉飯都沒有。」

他說看到這麼艱苦的情況，讓我想到一首歌《金包銀》沒想到後頭蔡沁瑜表示自己會唱，下一秒台上立刻變成KTV，一夥人就在台上唱起歌，郭台銘還拿了帽子在放前面準備要街頭賣藝，雖然不太會唱但還是認真地看著歌詞努力想跟上，盼支持者小額捐款。

郭台銘說，「這次跟兩小黨結盟合作，但柯文哲有點自信和臭屁，他說不要我的錢要你幫我的人站台，柯市長有他的志氣，親民黨宋主席來找我我決定協助親民黨，宋主席好像醒了，那天我跟他講前高雄縣長楊秋興來告訴我，如果20年前宋楚瑜當選現在台灣人命運可能不一樣，很多建設跟宋楚瑜有關。」

▲郭台銘幫站台還在台上唱歌跳舞 。（圖／記者翁進忠攝）

事後受訪郭台銘提到「這些親民黨立委候選人都沒有好的家世，沒有好的背景，跟我一樣，但就靠他們努力，他們都學有專長，他們都希望為台灣的自由民主過程貢獻力量，他們都代表小市民的心聲，我覺得應該給他們機會，儼然變成一個國會的關鍵的力量。」

郭台銘說「昨天已經幫民眾黨站台一天，我認為第三勢力，尤其是兩大兩小，不要被一黨獨大或兩黨獨大，希望兩小黨，一個是民眾黨一個親民黨能夠有生存的空間，最起碼他們能夠有一些年輕人發揮關鍵少數，他們沒有任何的支援，都能夠站出來說，不一定要依賴政黨的支援，他沒有資源來賺錢，希望這些應該就有精神，跟我當初創業精神一樣，應該倍受尊重。」