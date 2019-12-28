民進黨選前利多、撒幣？　蔡英文競辦：政府連續3年有財政賸餘

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

針對媒體報導稱政府在處理因應少子化、解決農村人力以及協助包括機車夜在內等產業升級轉型政策是「撒幣」、「選前利多」，蔡英文總統連任辦公室28日回應，中央政府連續3年有財政賸餘，且連2年達成總預算不舉債紀錄，除法定債務還本外，還新增還債50億元，是近10年來首次，「所謂『撒幣』的說法，顯然是對當前公共政策缺乏基本認識。」

對於「【撒幣口袋1】選前利多狂撒4百億！《蘋果》追查6部會基金淪『私房錢百寶箱』」之報導，蔡英文競辦28日做出2點回應，第一，本屆政府上任來，優先投入國家財政的改善，當用則用，當省則省，「不存在所謂『大撒幣』情形。」事實上，截至今年11月，中央政府歲入情形良好，加上歲出節儉，將是連續3年有財政賸餘，且將連2年達成總預算不舉債紀錄，此外，除法定債務還本外，還新增還債50億元，是近10年來首次。

第二，無論是因應少子化的0-6歲的育兒津貼與幼托準公共化、協助觀光產業加速轉型的國旅補助、因應車輛電動化協助機車師傅技術能力升級、因應農村人口老化與生產模式升級而投入農機具補助等等，每一項都是國家在發展過程中的關鍵項目，也是國民當前所急需，「所謂『撒幣』的說法，顯然是對當前公共政策缺乏基本認識。」至於動輒以「掩蓋陸客流失」等文宣用語，將中國大陸抵制赴台觀光歸責於台灣，將政府全力提振國家觀光、協助業者升級轉型的努力一體抹煞，更令人遺憾。