宜蘭廝殺／呂國華自稱民調42%最高　陳歐珀：吹哨子壯膽

▲▼宜蘭立委選舉藍綠厮殺，呂國華說Yahoo民調他贏陳歐珀快一倍，陳歐珀說呂拿「不明所以」的民調壯膽。（圖／呂國華提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選舉肉博戰，民調也來插一腳！國民黨立委候選人呂國華28日公布Yahoo2020立委民調結果，他是六位候選中最高拿42.41%，而民進黨候選人陳歐珀才26.1%，呂國華說，他一定可以獲得最後勝利。陳歐珀反諷說，韓國瑜之前才跟他的支持者說民調不可信，「得民調者得痔瘡」，呂拿了一份不明所以的民調來為自己壯膽，當然尊重，但也要請問呂的立場到底民調可信不可信？

呂國華28日公布Yahoo2020立委民調結果說，最近關於民調數字紛紛擾擾，有人說他的民調穩定領先，還有人說他民調排第2快要超越等等，他認為有必要找一個真正呈現實際狀況民調。他上星期得知Yahoo有做2020立委民調，所以他28日公開，主要目的不是炫耀贏多少，民調有多少支持度，而是他從初選至今日，民調都沒有輸過，與外界所說不同，所以特別公開。

▲▼宜蘭立委藍綠厮殺慘烈，呂國華（上圖中）說民調他贏陳歐珀快一倍，陳歐珀反諷呂拿不明所以民調壯膽。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

呂國華指出，日前優傳媒網路推薦各縣市候選人，分析宜蘭縣立委6位候選人各方面條件，推薦呂國華（周天瑞資深記者創辦）宜蘭縣經過多方評比決定推薦他，為此，他感謝各界的支持，也希望支持他的民眾能夠繼續堅持下去，他一定可以獲得最後勝利。

陳歐珀反諷表示，韓國瑜之前才跟他的支持者說民調不可信，「得民調者得痔瘡」，呂拿了一份不明所以的民調來為自己壯膽，當然尊重，但也要請問呂的立場到底民調可信不可信？

陳歐珀說，對於任何民調結果皆保持戒慎恐懼的心情，因為民意如流水，能載舟也能覆舟，所以他們會參考每份民調結果來修正自己，以審慎樂觀的態度面對選戰，爭取選民的認同支持，是他最該做的事。

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