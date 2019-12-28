孫大千：盼民進黨「拚經濟」像「批國瑜」一樣有效率

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

韓國瑜競選總部副執行長孫大千透過臉書指出，「行政院不敢正面回答的7個問題」，他批評，如果民進黨「拚經濟」能夠像「批國瑜」一樣有效率，也許，台灣人民的日子就不會這麼苦了！

孫大千27日於臉書表示，行政院不敢正面回答的7個問題，第一，「中國大陸市場對台灣重不重要？」民進黨現在的所作所為，有可能幫台灣產業擴大中國大陸的市場嗎？第二，「ECFA對台灣重不重要？」民進黨是否支持ECFA？明年如果蔡英文繼續連任，北京政府是否願意延續ECFA呢？

孫大千說，第三，民「進黨過去的地方首長是否也支持推動『自經區』？」因為韓國瑜，所以民進黨不要「自經區」，那麼要給台灣人民什麼呢？第四，「民進黨要不要成立國家主權基金？」為什麼國家主權基金連影子都沒有？哪裡有什麼類似方案呢？

孫大千指出，第五，「數位創新委員會的想法在過去三年為什麼不落實？」為什麼到韓國瑜提出以後，才變成了民進黨的政見呢？第六，在過去三年以來，「民進黨政府對中小企業和服務業做出了什麼協助呢？」不就是因為政府長期忽視服務業，所以才讓在服務業中超過500萬的勞工朋友一直活低薪過勞的環境之中嗎？

孫大千提到，第七，那4萬家倒閉的公司，完全都是殭屍公司嗎？這些年倒閉的幾萬家工廠，也是殭屍工廠嗎？還有幾十家放無薪假的產業，難道也是殭屍產業嗎？