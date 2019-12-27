被新潮流控制？　蔡英文嗆韓國瑜：你不是選民進黨主席

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。針對韓國瑜在政見會中批評蔡政府被新潮流控制，蔡英文反酸韓國瑜，「你選的是總統，不是民進黨主席。」

韓國瑜在發表會中自稱是「百年難得一見的政治奇才」，接著痛批蔡英文已被新潮流架空，「新潮流借雞生蛋，在民進黨裡面控制了民進黨，吃香喝辣，結果白天總統是蔡英文，晚上總統是新潮流」。

對此，蔡英文會後受訪時開嗆，「他果然是很奇怪的奇才，對民進黨解讀也很荒謬，他完全不了解民進黨的情況，憑空想像，與其這麼關切民進黨，對國民黨應該要更關切，他不是選民進黨主席，他在選總統，應該要有更精確說法。」





▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

►蔡英文嗆「韓總機」 韓國瑜回諷：當總統也不是讀稿機

►韓國瑜點出台灣四大危機 「到了晚上新潮流當總統」

►韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」 嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

►蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

►蔡英文：韓國瑜除了罵我 口中既沒政見也沒具體方法

►再轟反滲透法 宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

►超越藍綠，就靠她了