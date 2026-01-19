　
民生消費

電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

▲星展銀行攜手《Garena 傳說對決》打造「星展傳說對決聯名卡」。（圖／星展銀行提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論你是天天開麥組隊的傳說對決玩家，還是平日愛點外送、追劇、線上購物的生活控，一張卡就想把遊戲娛樂和日常消費回饋拉滿？星展銀行與《Garena 傳說對決》合作打造的「星展傳說對決聯名卡」，2026/01/01~2026/06/30特別針對新申辦卡友加碼 LINE Pay 回饋，同時延續遊戲儲值、精選生活通路最高 10% 回饋，以及卡友限定虛寶與賽事禮遇，讓電競玩家與生活玩家都能一起刷出「神操作」。

遊戲娛樂最高10%回饋　儲值、買裝備都能賺點數

針對最在意「儲值 CP 值」的玩家，星展傳說對決聯名卡主打遊戲相關通路最高 10% 現金積點回饋。只要是星展存戶並完成設定帳戶自動扣繳信用卡費，用這張卡在指定遊戲與數位娛樂通路消費，就能享有加碼回饋，包含：
遊戲與儲值平台：Garena、App Store、Google Play、GASH、MyCard、Nintendo、PlayStation、Steam…等。
遊戲硬體與 3C 通路：Acer、ASUS、Logitech、NOVA、三創生活園區…等。

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

▲▼遊戲硬體與 3C 通路：Acer、ASUS、Logitech、NOVA、三創生活園區等。（圖／資料照）

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

以上這些都屬於「生活玩家精選通路」的一環，精選通路的加碼回饋每人每月上限為 300 點現金積點，正附卡及名下多張星展傳說對決聯名卡合併計算。等於玩家每月在儲值、換造型、升級裝備或添購滑鼠鍵盤與螢幕時，都可以刷卡賺點數，把花出去的錢變成下一次的戰力補給。

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

▲▼玩家每月在儲值、換造型、升級裝備或添購滑鼠鍵盤與螢幕時，都可以刷卡賺點數。（圖／資料照）

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

一般消費也有感　新戶達指定條件享國內最高1.0%、國外最高2.5%現金積點回饋

不只打遊戲，日常生活一樣要有好卡護航。星展傳說對決聯名卡採「現金積點」設計，享國內一般消費最高 0.2%、國外一般消費最高 1.5% 起跳，2026/01/01~2026/06/30新戶申辦並以指定星展帳戶自動扣繳信用卡費，國內一般消費最高可達 1.0%、國外旅遊與海外網購最高可達 2.5%(含原基本回饋)。

搭配「生活玩家精選通路」，蝦皮購物、UberEats、foodpanda、麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、拿坡里、必勝客、21 世紀、美墨炸雞等日常餐飲外送，加上 YouTube Premium、Apple TV、Netflix、Disney+、Twitch、Spotify、KKBOX 以及各大影音平台與售票網，通通都有機會享受最高 10% 的加碼回饋；其中生活玩家精選通路加碼回饋每人每月上限為 300 點現金積點，讓這張卡從線上戰場一路陪你吃飯追劇、購物追星，連不太玩遊戲的生活玩家刷起來也很有感。

新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點　日常付款也能疊戰力

為了吸引更多新戶加入，星展銀行同步提供 LINE Pay 新戶專屬加碼。於2026/01/01~2026/03/31新申辦星展傳說對決聯名卡，並符合指定條件者，以星展傳說對決聯名卡綁定 LINE Pay 付款，指定消費最高可享 10% 現金積點回饋，達成指定條件者最高可累積至 300 點回饋(*其餘限制與回饋方式，依星展銀行公告為準)。

對於平常習慣用 LINE Pay吃飯買飲料、搭車購物的族群來說，新申辦卡友只要把日常支付改刷星展傳說對決聯名卡，就能把原本每天都會發生的小額支出，變成「新戶專屬的高回饋任務」，不打排位賽也能看著帳上點數一路升等。

五款英雄卡面　收藏等級的玩家身分證

星展傳說對決聯名卡以傳說對決玩家的「本命英雄」為靈感，精心設計五款卡面，包括象徵傳說對決電競賽場上的至高榮譽「獸煌」徽章，以及 WaVe 女團的代表色系卡面，還有納克羅斯×次元突破、特爾安娜絲×次元突破、凡恩× 獵魔者等人氣英雄與稀有造型。

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

其中部分造型在遊戲內屬於稀有或限定款，角色外觀與出場率名列前茅，拿在手上就像把自己在峽谷裡的戰績帶到現實世界，無論刷卡買午餐、搭車或看電影，都能默默向同好「亮牌」秀身分，對玩家來說也很有收藏價值。

活動期間新戶首刷禮＋獨家虛寶　實體周邊、遊戲造型一次入手

為回饋新戶卡友，星展同步提供活動期間新戶首刷禮。2026/4/30前，活動期間符合新戶資格並成功申辦星展傳說對決聯名卡正卡，於核卡後 30 天內完成指定任務，即可獲得造型搶眼的「傳說獸煌聯名充電燈座」一台，讓玩家在家、在辦公室都能用電競風周邊幫手機與戰力回血。

▲▼ 電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋 。（圖／業者）

▲星展同步祭出期間限定新戶首刷禮

此外，星展傳說對決聯名卡還規劃「卡友獨家虛寶兌換專區」，持卡人只要累積現金積點，即可兌換傳說對決限定虛寶造型，真正實現「刷卡也能變強」，把現實消費轉換成遊戲戰力。

GCS 賽事尊榮禮遇持續中　長期追賽玩家不可錯過
身為 GCS 電競賽事合作夥伴，星展也把賽事福利拉進卡友權益中。即日起至 2026/6/30，持有星展傳說對決聯名卡的玩家，可享有線下例行賽優先入場權、總決賽門票搶先購買資格，還有機會獲得獨家周邊與現場購物優惠，對長期追賽事、喜歡現場應援的玩家來說，依舊是到場朝聖的必備卡。

從遊戲儲值、裝備升級、追劇聽音樂，到日常餐飲外送、購物看電影，再到電競賽事應援，星展傳說對決聯名卡把玩家生活的每一個環節都設計成「可以疊戰力的地圖」，讓你無論是電競玩家還是生活玩家，都能用同一張卡刷出自己的勝利節奏。想把握新戶回饋加碼的黃金期間，現在申辦星展傳說對決聯名卡、完成指定任務，就有機會把精選通路最高 10% 回饋、新戶 LINE Pay 加碼與新戶首刷禮一次帶走。

星展傳說對決聯名卡>> https://go.dbs.com/4mytWkf

以上回饋及活動期間，以星展銀行官網及最新公告為準；其中部分內容適用於 2026 年 1 月 1 日起新申辦之星展傳說對決聯名卡卡友，2025 年 12 月 31 日前申辦者仍依原權益至 2026 年 6 月 30 日止，詳細權益請以星展銀行公告為準。
*謹慎理財，信用至上 循環信用利率區間：5.99～14.99%；循環信用利率基準日：民國113年6月28日； 預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100； 其他費用請上星展網站 www.dbs.com.tw 查詢詳情

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋

電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

