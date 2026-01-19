入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

記者周湘芸／台北報導

今天白天各地仍多雲到晴，入夜強烈冷氣團報到，明天北台灣率先降溫，且越晚越冷，周三、周四各地都明顯轉冷，低溫下探11度。此外，受東北風影響，今晚起北部及東北部降雨增加，部分地區有較大雨勢，預計周末才會趨緩。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天白天溫暖舒適，入夜到明天強烈大陸冷氣團南下，周三、周四感受寒冷，周末才會逐漸回溫。

謝佩芸指出，目前南方菲律賓海面有洛鞍颱風，未來將逐漸減弱，對台灣沒有影響。而北方明顯冷高壓今晚逐漸南下，帶來的冷空氣明天起影響台灣。

未來溫度方面，她表示，今天白天各地高溫都有20度以上，入夜北部逐漸降溫，明天強烈大陸冷氣團影響，白天北部及宜蘭高溫剩15、16度，越晚越冷，中部及花東也轉涼。周三、周四各地都明顯降溫，北部整天約14度，其他地區也不到20度，清晨夜間中部以北、東北部低溫11、12度，南部及花東13至15度，預計周五白天逐漸回溫，周末才會明顯回暖。

降雨方面，謝佩芸表示，今天白天各地多雲到晴，午後東北風增強，北海岸、東北部及台北山區開始有局部短暫雨，今晚到明、後天桃園以北、東北部降雨持續，大台北山區、基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢，花東也有零星雨，中南部多雲到晴。

她指出，周五水氣減少，環境轉東風，北部降雨趨緩，花東降雨增加。周末西半部多雲到晴，北海岸、東北部、東半部及恆春仍有局部短暫雨。

另外，謝佩芸也說，今天開始台南以北、花東、恆春、澎湖、金門及馬祖有8至9級強陣風；周三至周五清晨北部及東北部2000公尺以上、中部及東部3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。

