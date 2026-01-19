網友造謠綠貪汙防寒衣預算　王定宇：我來問如何處理你的法律責任

▲王定宇回擊造謠網友。（圖／翻攝自Threads／王定宇）

記者郭運興／台北報導

日前一位網友在Threads貼出圖卡，內容為「你會不會恨民進黨？防寒衣預算4000萬早在2021年就通過、一毛未刪，直到去年才買，現在還沒有到貨」，更搭配文字表示「這個不是貪汙？什麼才是貪汙」？民進黨王定宇18日親自還原實情回擊，這是造謠喔，「我來問問權責單位如何處理你的法律責任，移送法辦不僅是要讓你對自己的惡行負責，更希望查看看是誰在為了賺錢傷害國家，又是誰委託你們的」。

日前一位網友在社群平台Threads貼出圖卡，內容為「你會不會恨民進黨？防寒衣預算4000萬早在2021年就通過、一毛未刪，直到去年才買，現在還沒有到貨」，該網友更搭配文字表示「這個不是貪汙？什麼才是貪汙」？

綠委王定宇18日親自到該貼文留言回擊，這是造謠喔，「我來問問權責單位如何處理你的法律責任」。

王定宇表示，預算是2024年編列在2025年執行購買，可是藍白杯葛拖延總預算審查到2025年1月底才通過，藍白又因為亂提案刪減凍又不照程序好好審查，直到2025年3月立法院才處理完2025年的總預算審竣報告。

王定宇指出，然後，國防部在2025年四月才能處理發包、訂製，在2025年11月開始陸續交裝，預計在2026年3月完成。

王定宇強調，「現在，你知道自己造謠了吧！移送法辦不僅是要讓你對自己的惡行負責，更希望能找到你所代表的網路代操公司，查看看是誰在為了賺錢傷害國家，又是誰委託你們的」。

另外，也有網友喊話「請委員提告這些散播謠言的」，王定宇也表示，放心，連同相關代操的帳號，這些攻擊剛好可以讓相關單位彙整來源。

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）