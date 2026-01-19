分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，知名總體經濟學家吳嘉隆18日列出4重點認為，換一個角度看，美台關稅協議，不單單是關稅降下來，還有技術深度合作、外交與軍事上重大涵義，自己覺得可以解釋為「正式建交之前的暖身」，照川普性格估計會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在任內完成美台建交。

吳嘉隆表示，美國給台灣的，不只是關稅協議，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅，更重要的，第一，在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已經把台灣當作戰略合作伙伴這樣的等級。

吳嘉隆表示，第二，美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成「你中有我，我中有你」這樣的緊密關係。

吳嘉隆表示，第三，所以，美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然。

吳嘉隆認為，第四，美國商務部長稱呼台灣駐美代表為「台灣大使」，而且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵。難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了。

吳嘉隆說，所以，換一個角度來看，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作，還有外交與軍事上的重大涵義，所以自己覺得可以解釋為「正式建交之前的暖身」。

吳嘉隆認為，川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂。照川普這個性格估計會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成，如果沒有這樣的意圖，那川普不需要給台灣這麼好的關稅協議。

▼吳嘉隆。（圖／資料照）