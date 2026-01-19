　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普在最後關頭喊停打擊伊朗行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出原訂上周對伊朗發動空襲，卻在最後關頭踩剎車。《華盛頓郵報》報導，這項決策背後牽涉多方盟友施壓、軍事資源調度困境，以及川普對戰爭後果的風險評估。不過官員透露，未來2至3周內，當美軍航艦戰鬥群抵達中東後，川普仍可能採取行動。

驅逐艦進波斯灣、基地人員撤離　空襲箭在弦上

華府與中東各國14日上午幾乎確信美軍即將出手，五角大廈宣布飛彈驅逐艦「羅斯福號」進入波斯灣，盟國已收到空襲警告，卡達烏代德（al-Udeid）空軍基地人員更被要求撤離，以防伊朗反擊。川普也發文向伊朗示威者喊話，承諾「援助正在路上」，外界解讀為軍事介入的前奏。

然而就在關鍵時刻，川普特使魏科夫傳來消息，稱伊朗政府取消原定處決800人的計畫。川普隨即在白宮橢圓辦公室表示，「我們會觀察看看」，並於16日正式證實暫緩行動。

白宮意見分歧　CIA局長展示血腥鎮壓影片

白宮內部意見分歧，副總統范斯支持打擊伊朗，認為川普已劃下紅線警告德黑蘭不得殺害抗議者，必須貫徹承諾。中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）13日晚間更使用一台專供總統情報簡報用的平板電腦，向川普展示伊朗政權血腥鎮壓、街頭遍布遺體的秘密影片。但魏科夫與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都認為應謹慎行事，財長貝森特則建議先等經濟制裁發揮作用。

▲▼伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

成本效益分析成關鍵　恐引發區域動盪威脅美軍

川普最終做出不出兵的決定，關鍵在於成本效益分析。一名接近川普政府的人士透露，軍事打擊無法導致政權更迭，負面衝擊遠大於懲罰效果。幾名官員也指出，這次行動不像生擒委內瑞拉總統馬杜洛或摧毀伊朗核設施那樣「速戰速決」，反而可能引發區域動盪、經濟震盪，並威脅3萬名駐中東美軍安全。

沙國王儲親自致電喊話　5國聯手阻止美軍行動

中東盟友的外交攻勢也扮演關鍵角色，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、阿曼及埃及聯手向白宮施壓，呼籲避免軍事行動。沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自致電川普表達憂慮；波斯灣官員也警告，軍事衝突將衝擊整個區域的安全與經濟，最終波及美國。伊朗更向海灣國家放話，這次報復不會像去年6月美軍攻擊核設施後那樣克制，真主黨等代理人組織也可能參戰。

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲ 納坦雅胡懇求川普延後行動。（圖／路透）

以色列防禦未備妥　納坦雅胡二度致電懇求延後

以色列同樣陷入兩難，總理納坦雅胡14日據報二度致電川普，懇請暫緩攻擊，因為以色列尚未做好防禦準備。由於美軍主力航艦戰鬥群被派往加勒比海執行委內瑞拉任務，中東地區火力吃緊，而以色列6月與伊朗12天交火中已消耗大量攔截飛彈，若缺乏美國海軍支援，難以抵擋伊朗全面反擊。

為應對可能的空襲，五角大廈幕僚14日本已做好準備加班，但當天下午約3時30分接獲通知可以正常下班。知情人士透露，范斯最終同意總統延後空襲的決定。

林肯號航艦一周後抵達　川普未來2至3周仍可能出手

不過危機並未解除，林肯號（ USS Abraham Lincoln）航艦打擊群已從南海啟程前往中東，預計一周後抵達，美軍中央司令部也被要求規劃未來一個月內24小時全天候高層級支援。官員指出，川普未來2至3周內仍有機會再次批准對伊朗空襲，屆時美軍軍力也將到位，將有助緩解以色列對自身安全的憂慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

川普打造「新聯合國」？傳親任主席掌實權　多國證實已受邀

南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

川普「格陵蘭關稅」波及全歐盟？專家：北約信任毀了　中俄等看戲

全球最大核電廠「警報設定」錯誤　日本決定延後重啟日期

伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

南韓推動「跆拳道」申遺！計畫攜手北韓　登錄非物質文化遺產

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

川普打造「新聯合國」？傳親任主席掌實權　多國證實已受邀

南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

川普「格陵蘭關稅」波及全歐盟？專家：北約信任毀了　中俄等看戲

全球最大核電廠「警報設定」錯誤　日本決定延後重啟日期

伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

南韓推動「跆拳道」申遺！計畫攜手北韓　登錄非物質文化遺產

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

世界經濟論壇登場！印度角色升溫　聚焦新地緣經濟關鍵力量

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

時速200km對撞「車廂噴飛」　西班牙高鐵21死

印尼「飛機解體」殘骸尋獲　發現遺體

更多熱門

相關新聞

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

美國總統川普推動成立的「和平委員會」（The Board of Peace），被美媒指為「有意取代聯合國」。根據流出文件，該組織將由川普本人將擔任主席，並且掌握多項實權，各國若想取得永久席位，必須在第一年內繳交至少10億美元（約新台幣315.6億元）現金。

分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

川普「格陵蘭關稅」擴大？北約75年信任毀了

川普「格陵蘭關稅」擴大？北約75年信任毀了

伊朗有錢人跑了　躲夜店狂歡開趴

伊朗有錢人跑了　躲夜店狂歡開趴

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

關鍵字：

川普伊朗空襲中東美軍

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面