空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

▲ 川普在最後關頭喊停打擊伊朗行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出原訂上周對伊朗發動空襲，卻在最後關頭踩剎車。《華盛頓郵報》報導，這項決策背後牽涉多方盟友施壓、軍事資源調度困境，以及川普對戰爭後果的風險評估。不過官員透露，未來2至3周內，當美軍航艦戰鬥群抵達中東後，川普仍可能採取行動。

驅逐艦進波斯灣、基地人員撤離 空襲箭在弦上

華府與中東各國14日上午幾乎確信美軍即將出手，五角大廈宣布飛彈驅逐艦「羅斯福號」進入波斯灣，盟國已收到空襲警告，卡達烏代德（al-Udeid）空軍基地人員更被要求撤離，以防伊朗反擊。川普也發文向伊朗示威者喊話，承諾「援助正在路上」，外界解讀為軍事介入的前奏。

然而就在關鍵時刻，川普特使魏科夫傳來消息，稱伊朗政府取消原定處決800人的計畫。川普隨即在白宮橢圓辦公室表示，「我們會觀察看看」，並於16日正式證實暫緩行動。

白宮意見分歧 CIA局長展示血腥鎮壓影片

白宮內部意見分歧，副總統范斯支持打擊伊朗，認為川普已劃下紅線警告德黑蘭不得殺害抗議者，必須貫徹承諾。中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）13日晚間更使用一台專供總統情報簡報用的平板電腦，向川普展示伊朗政權血腥鎮壓、街頭遍布遺體的秘密影片。但魏科夫與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都認為應謹慎行事，財長貝森特則建議先等經濟制裁發揮作用。

▲ 伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

成本效益分析成關鍵 恐引發區域動盪威脅美軍

川普最終做出不出兵的決定，關鍵在於成本效益分析。一名接近川普政府的人士透露，軍事打擊無法導致政權更迭，負面衝擊遠大於懲罰效果。幾名官員也指出，這次行動不像生擒委內瑞拉總統馬杜洛或摧毀伊朗核設施那樣「速戰速決」，反而可能引發區域動盪、經濟震盪，並威脅3萬名駐中東美軍安全。

沙國王儲親自致電喊話 5國聯手阻止美軍行動

中東盟友的外交攻勢也扮演關鍵角色，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、阿曼及埃及聯手向白宮施壓，呼籲避免軍事行動。沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自致電川普表達憂慮；波斯灣官員也警告，軍事衝突將衝擊整個區域的安全與經濟，最終波及美國。伊朗更向海灣國家放話，這次報復不會像去年6月美軍攻擊核設施後那樣克制，真主黨等代理人組織也可能參戰。

▲ 納坦雅胡懇求川普延後行動。（圖／路透）

以色列防禦未備妥 納坦雅胡二度致電懇求延後

以色列同樣陷入兩難，總理納坦雅胡14日據報二度致電川普，懇請暫緩攻擊，因為以色列尚未做好防禦準備。由於美軍主力航艦戰鬥群被派往加勒比海執行委內瑞拉任務，中東地區火力吃緊，而以色列6月與伊朗12天交火中已消耗大量攔截飛彈，若缺乏美國海軍支援，難以抵擋伊朗全面反擊。

為應對可能的空襲，五角大廈幕僚14日本已做好準備加班，但當天下午約3時30分接獲通知可以正常下班。知情人士透露，范斯最終同意總統延後空襲的決定。

林肯號航艦一周後抵達 川普未來2至3周仍可能出手

不過危機並未解除，林肯號（ USS Abraham Lincoln）航艦打擊群已從南海啟程前往中東，預計一周後抵達，美軍中央司令部也被要求規劃未來一個月內24小時全天候高層級支援。官員指出，川普未來2至3周內仍有機會再次批准對伊朗空襲，屆時美軍軍力也將到位，將有助緩解以色列對自身安全的憂慮。