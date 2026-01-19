　
國際

川普打造「新聯合國」？傳親任主席掌實權　多國證實已受邀

▲▼美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

▲川普在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普推動成立的「和平委員會」（The Board of Peace），被美媒指為「有意取代聯合國」。根據流出文件，該組織將由川普本人將擔任主席，並且掌握多項實權，各國若想取得永久席位，必須在第一年內繳交至少10億美元（約新台幣315.6億元）現金。

「和平委員會」做什麼？

川普提出的加薩20點和平計畫，其中就包括成立「和平委員會」。《彭博社》17日取得委員會章程草案報導，這是一個「促進穩定，重建可靠且合法治理，確保被衝突影響或威脅區域，能夠實現持久和平的國際組織」。

委員會每年至少召開1次投票會議，由主席決定額外投票會議的時間與地點。執行委員會至少每季定期舉行非投票會議。所有決議均須經過成員國「多數決」通過，但仍需主席批准才能生效。

▼流出草案顯示，川普將擔任主席並握有實權。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）招牌舞步。（圖／路透）

成員國會員資格為期3年，獲主席批准才可延長。但在委員會憲章生效1年內，提供超過10億美元資金的成員國，則不受此年限限制。不過白宮已駁斥《彭博社》的報導「具誤導性」，加入和平理事會並無最低出資要求。

川普將擔任「和平委員會」首任主席，握有核准議程、邀請與罷免成員國等實質權力，但任何否決案仍需2/3成員國附議才能通過。此外，草案似乎表示川普本人能夠控制資金運用，消息人士指出，潛在成員國大多無法接受，並且正在採取共同抵制行動。

多國表明已受邀

川普16日已致信多名領袖，邀請他們成為和平委員會的創始成員，並稱該組織將「採取大膽的新方法，解決全球衝突」，成為「有史以來最令人印象深刻且最具影響力的組織」，以新的國際組織及過渡治理機構形式運作。

白宮可能在下周的瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）正式宣布成員名單，消息人士則透露已有多個歐洲國家受邀，但目前尚不清楚總共有多少領袖接獲信件。

▼在紐約總部舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

▲美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、巴拉圭總統培尼亞（Santiago Peña）、埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等領袖已證實受邀，但由於事關加薩和平計畫，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立即表示反對，強調該計畫並未與以國協調。

有意取代聯合國？

《美聯社》形容，這個原本聚焦結束加薩衝突的組織，野心已擴大至應對更多全球衝突，可能與聯合國形成競爭關係，對二戰後的國際秩序造成重大衝擊，「川普顯然企圖將和平委員會轉變成一個能夠替代聯合國的國際組織，肯定會引發爭議，並被包括中俄在內的許多國家反對。」

報導進一步指出，中俄擁有聯合國安理會否決權，在反對世界秩序的任何劇變方面，具有重大利益考量。較小國家也可能反對，因為自從二戰結束後，聯合國體系至少賦予了他們在重大國際決策上的發言權。

▼美媒評論，川普可能有意挑戰聯合國。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

除了媒體評論之外，批評人士也擔憂川普可能有意挑戰聯合國的企圖。國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主管佛提（Daniel Forti）直言，「這是美國試圖對世界事務行使否決權的捷徑，讓美國能將加薩以色列問題上的主導權擴展到其他衝突。」

一名美國高官坦承，和平委員會擴大職權目前仍屬「願景階段」，但川普政府仍相信有可能實現，尤其考慮到各國對聯合國效能屢表不滿。這名高官並未直接表明，和平委員會有意取代聯合國，但稱這或許能夠促使聯合國採取行動。

目前白宮與聯合國均未正式回應。

01/17 全台詐欺最新數據

分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

川普「格陵蘭關稅」擴大？北約75年信任毀了

南韓推動「跆拳道」申遺　計畫攜手北韓

