捐血也能學防災！　南消二大隊下營國小宣導CPR、用火用電安全

▲台南市消防局第二大隊結合捐血活動，在下營國小辦理防災宣導，吸引親子與學童熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續推廣市民正確的防火、防災及緊急救護觀念，台南市消防局第二大隊配合捐血中心既定行程，日前於下營國小辦理防災宣導活動，活動由在勤警消攜手義消與婦女防火宣導人員共同參與，透過多元、寓教於樂的互動方式，讓民眾近距離認識消防工作，將防災知識轉化為日常可實踐的生活技能，吸引不少市民與剛結束期末考的學童踴躍參與。

活動中特別加強CPR心肺復甦術宣導，由消防人員實地示範正確操作流程，教導民眾在緊急狀況下如何把握黃金時間即時救人；同時也進行防範電器火災宣導，提醒民眾落實「五不一沒有」原則，定期檢查臥室、客廳等常用電器設備，避免因老舊、過載或不當使用引發火災。

在居家用火安全方面，消防局第二大隊也加強炊事不慎防災觀念，建議民眾選用具備熄火安全裝置、溫度感知或異常遮斷功能的爐具，以降低廚房火災風險；並特別針對高齡者或行動不便族群，推廣安裝連動式住宅用火災警報器，提升火災初期預警能力，爭取寶貴逃生時間。

本次活動規劃多項消防體驗，包括擔任「小小消防員」、操作超吸睛的「消防遙控車」、射水體驗以及「防災知識準投王」等闖關活動，並結合公益捐血，讓民眾與學生在互動中學習防災知識，也培養助人精神。現場也同步宣導拒收餽贈、落實廉政，以及反詐騙觀念，提醒民眾提高警覺，避免財產損失。

市長黃偉哲表示，透過結合公益與宣導的方式，讓防災教育更貼近生活，有助於市民將正確的防火與應變觀念落實於日常，也感謝在勤警消同仁，以及下營義消分隊、下營婦宣分隊與麻豆婦宣分隊的投入與協助。

消防局長楊宗林指出，防災工作需要長期累積，透過持續宣導與生活化提醒，能有效提升全民防災意識，並呼籲民眾使用瓦斯或熱水器時務必保持室內通風，防範一氧化碳中毒風險，守護家人生命安全。

消防局第二大隊大隊長王騰毅也表示，感謝下營上帝廟與下營國小提供活動場地，以及在勤警消、義消與婦宣人員的投入，並感謝多個企業、宮廟與民間團體的支持，讓活動順利完成；未來將持續以多元方式推動防火、防災宣導，深化市民安全知能。