身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照：我是中華民國福建金門人

▲立法委員陳玉珍秀出自己的中華民國護照。(圖／立法委員陳玉珍提供)

記者鄭逢時／金門報導

立委陳玉珍日前因受訪時表述身分引發爭議，她強調回應係依憲法事實說明，並非否定任何認同，更秀出中華民國護照佐證，呼籲外界理性看待，勿將政治情緒波及金門鄉親。

立法委員陳玉珍近日因一段媒體訪問內容，引發外界對其身分認同的討論。對此，陳玉珍表示，相關回應是在包含外國智庫與國際友人的場合中，被動回答媒體提問，並非主動設定議題，更不是外界所指的不愛臺灣。

陳玉珍指出，當媒體詢問她「是金門人還是臺灣人」時，她依據中華民國憲法，如實說明自己是「中華民國福建金門人」。為釐清外界質疑，她也秀出自己的中華民國護照，強調自己持有、效忠並捍衛的，就是中華民國，相關說法完全站得住腳。

她進一步說明，依憲法體制，中華民國領域區分為自由地區與大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門與馬祖，其中金門、馬祖隸屬自由地區福建省，這是長期存在的制度事實。她強調，身分認同不該被對立化，臺灣人可以自在表達認同，金門人同樣有權說出自己的來處。

陳玉珍也提到，金門是中華民國台澎金馬中，唯一曾實際承受砲火的地方，許多長輩仍有躲防空洞的記憶，土地也刻劃著歷史痕跡，因此盼望和平、不再成為衝突前線，是多數金門鄉親最真實的心願。

對於外界批評，她表示政治人物的言論本就應接受檢視，她說的話她負責，但希望不要將標籤與情緒丟向無辜的金門鄉親。她也重申，未來將持續為金門發聲，爭取公平政策與發展機會，讓金門能穩健前行。