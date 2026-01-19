蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！晚間助信徒問事…返家遭兒亂刀砍死

▲蘆洲老夫妻雙屍，死者廖翁是宮廟乩身，晚間會協助信徒問事。（圖／翻攝宮廟粉絲專頁）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區18日中午傳出雙屍命案，67歲的廖翁與妻子許婦(75歲)被發現陳屍在住家客廳，地面滿是血跡，而涉嫌砍死雙親的獨子廖嫌(36歲)目前仍在逃。警方初步調查，死者廖翁與妻子經營蔥油餅攤車，晚上還會到蘆洲一處宮廟擔任乩身，17日晚間廖翁在廟內協助信徒問事，未料結束後返回家中即遭兒子亂刀砍死。

警方調查，死者廖翁與許婦育有獨子廖男，廖男過去有毒品前科，平日沒有工作，靠著偶爾打零工與父母資助過活，平時遊手好閒；而廖翁夫婦白天在三重經營蔥油餅攤車，每天早上10點開著小貨車出門做生意，賣完就回家，平時生活相當單純，已在蘆洲租屋住了2、30年，未與他人交惡。

死者廖翁白天賣蔥油餅，晚上還與表妹陳女在蘆洲當地經營宮廟，由廖翁擔任乩身，每周二、四、六晚間7點都會協助信徒問事。案發當天17日正是周六晚間，廖翁如往常一樣在宮廟問事，結束後約9點回到家中。巷口監視於晚間9時07分拍到廖翁返家的最後身影，當時他的背影未見異狀，獨自開門走上樓回家，未料不久竟慘死兒子刀下。

警方初步檢視，夫妻倆身上均有10多處刀傷，廖翁後腦、左手、左手肘刀傷受創，有抵抗搏鬥的痕跡；而許婦傷勢則集中在背部、後腦以及左右手，且頭部還因猛烈重擊而凹陷；2人身上刀傷都相當深，可見森森白骨，足見兇嫌下手之重，致命意圖相當明顯。

廖嫌在亂刀砍死雙親後，於晚間9時31分走下樓，並騎機車離開，將車棄置在三重後，改搭乘計程車往南部逃逸。目前警方已經鎖定身分，全案正進一步查緝中。