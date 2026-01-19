　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節搭計程車注意！　北北基2月11至22日「每趟多30元」

▲▼計程車,司機,小黃,代駕,運將。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台北市春節計程車加成運價將自2月11日起，每趟加收30元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日0時起至2月22日24時止，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益。

交通局運輸管理科科長許芫綺指出，計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成係由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額；如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

台北市公運處也說明，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

公運處提醒，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法第77條第1項裁處9000元至9萬元罰緩；公運處與警方也不定期於計程車排班區進行聯合稽查，倘查有違規情形，將依規裁處。

公運處補充，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至本市計程車服務站、警察廣播電台、交通警察大隊及本市計程車公工會索取。

另外，公共運輸處說，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；如有計程車相關問題，可撥打台北市民當家熱線1999。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾涉共諜案「最終無罪」！侯漢廷：檢方編故事能編出花籃

最新民調柯志恩領先賴瑞隆　藍議員喊實力不藏了！曝一罕見現象

分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

春節搭計程車注意！　北北基2月11至22日「每趟多30元」

網友造謠綠貪汙防寒衣預算　王定宇：我來問如何處理你的法律責任

盧秀燕引用佛法談台中提名僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

政府信保2500億美元拖垮財政？　中經院長解答：對台灣經濟反而有幫助

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

曾涉共諜案「最終無罪」！侯漢廷：檢方編故事能編出花籃

最新民調柯志恩領先賴瑞隆　藍議員喊實力不藏了！曝一罕見現象

分析關稅15%背後4涵義！　學者預言：川普爭取任內完成美台建交

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

春節搭計程車注意！　北北基2月11至22日「每趟多30元」

網友造謠綠貪汙防寒衣預算　王定宇：我來問如何處理你的法律責任

盧秀燕引用佛法談台中提名僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

政府信保2500億美元拖垮財政？　中經院長解答：對台灣經濟反而有幫助

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

嘉正與吉晟宣佈策略聯盟　催生台灣首創抗體放射複合體在地化

受困奇蹟獲救！花蓮光復女童「小沂」現身　寫卡片+娃娃送特搜隊

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

政治熱門新聞

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

柯文哲酸蔣萬安政策騙選票　北市反擊了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

柯文哲酸「國民黨別太高估實力」　親藍粉專開嗆：要開戰沒人怕你

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

更多熱門

相關新聞

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

春節連續假期將至，交通部觀光署截至1月15日統計，此次連續假期共9天（2月14日至2月22日），平均訂房率38.33%，最高前3名依序為嘉義市55.91%、苗栗縣51.32%、台南市49.55%。

投資300萬元下落不明　北市男持斧砍友遭收押禁見

投資300萬元下落不明　北市男持斧砍友遭收押禁見

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

藉新書明志參選新北！　劉和然長文喊話「現在換我為新北市民開路」

藉新書明志參選新北！　劉和然長文喊話「現在換我為新北市民開路」

關鍵字：

過年春節計程車台北新北基隆交通

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面