春節搭計程車注意！　北北基2月11至22日「每趟多30元」

▲台北市春節計程車加成運價將自2月11日起，每趟加收30元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日0時起至2月22日24時止，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益。

交通局運輸管理科科長許芫綺指出，計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成係由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額；如遇有超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱提出申訴。

台北市公運處也說明，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

公運處提醒，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法第77條第1項裁處9000元至9萬元罰緩；公運處與警方也不定期於計程車排班區進行聯合稽查，倘查有違規情形，將依規裁處。

公運處補充，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至本市計程車服務站、警察廣播電台、交通警察大隊及本市計程車公工會索取。

另外，公共運輸處說，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；如有計程車相關問題，可撥打台北市民當家熱線1999。

