春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

▲今年春節平均訂房率38.33%。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

春節連續假期將至，此次連假共9天（2月14日至2月22日），交通部觀光署截至1月15日統計，平均訂房率38.33%，最高前3名依序為嘉義市55.91%、苗栗縣51.32%、台南市49.55%。

根據觀光署統計，此次春節假期前8日（2月14日至2月21日）平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市55.91%、苗栗縣51.32%、台南市49.55%；另外連同新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣等5個縣市，總計8個縣市平均訂房率超過

總平均38.33%。

觀光署表示，此次連假期間各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，其中，嘉義市訂房率較高主因阿里山林鐵及檜意森活村等景區較受歡迎。

觀光署也說，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與目前數據有所不同。

根據觀光署統計，各日訂房率前3名縣市：

(1) 2月14日(星期六)：新北市(42.88%)、嘉義市(41.25%)、苗栗縣(38.66%)。

(2) 2月15日(星期日)：嘉義市(47.93%)、新北市(38.66%)、台南市(35.95%)。

(3) 2月16日(星期一)(除夕)：南投縣(61.51%)、嘉義市(61.07%)、雲林縣(50.41%)。

(4) 2月17日(星期二)(初一)：嘉義市(68.57%)、苗栗縣(63.13%)、南投縣(59.75%)。

(5) 2月18日(星期三)(初二)：嘉義市(73.28%)、苗栗縣(66.72%)、雲林縣(65.29%)。

(6) 2月19日(星期四)(初三)：嘉義市(70.27%)、台東縣(66.94%)、苗栗縣(66.33%)。

(7) 2月20日(星期五)(初四)：台南市(61.06%)、嘉義市(55.42%)、嘉義縣(55.36%)。

(8) 2月21日(星期六)(初五)：台南市(40.32%)、苗栗縣(37.26%)、新北市(33.05%)。

(9) 2月22日(星期日)(初六)：新北市(26.38%)、嘉義市(25.55%)、台北市(24.76%)。

觀光署也說，春節連假期間的活動，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、賞花戶外景點、親子休閒與主題樂園等，預估吸引大量人潮，建議提早規劃出遊訂房行程，並多加利用大眾運輸工具，務必於出發前上網確認最新資訊。