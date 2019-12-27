領中華民國退休金、向中國大陸國旗致敬　謝佩芬嗆：吳斯懷這樣是愛國？





▲民進黨強調《反滲透法》不罰身分、罰影響國安的行為。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨發言人李晏榕和立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議。謝佩芬受訪時提到，《反滲透法》罰的是危害國安的行為而非身分。她痛批藍營，難道要像吳斯懷「領著中華民國薪水、卻向中國大陸國旗致敬」這樣的行為才是愛國嗎？

針對《反滲透法》，謝佩芬清楚說明，反滲透法有兩個要件加在一起才會被處罰。首先是接受境外敵對勢力，例如中國大陸的金錢資助以及委託；接著第二個要件，當事人必須有「具體違法」干擾台灣民主的行為，例如違法影響台灣選舉、違法妨礙集會遊行。在這兩個條件都具備的狀況下，才會有被處罰的可能。

謝佩芬指出，到底是誰在害怕《反滲透法》，可以從誰反對《反滲透法》開始看起。國民黨和中國大陸國台辦幾乎在同一個時間召開記者會，記者會還有一樣的內容，國民黨和中國大陸兩個鼻孔一起出氣，兩個政黨之間是沆瀣一氣。對於民進黨被批想監控人民，她傻眼說，世界上除了北韓就是中國大陸對人民監控最深，這樣的說法當然不會是事實。

謝佩芬怒嗆，面對國民黨隨意指控，她要問國民黨，難道像吳斯懷這樣的退將，一邊拿著中華民國的高額退休金，一邊卻到中國大陸聽習近平訓話，對著中華人民共和國的國旗致敬，「這樣是愛國行為嗎？」

謝佩芬也質疑對手林奕華，自稱是教育立委，今年年初習近平談話說到統戰要從學校做起，要從娃娃抓起，強調灌輸共產思想要從學生在學校的時期開始。她呼籲林奕華站在民意這一邊，「難道她要支持吳斯懷這樣，一邊拿著中華民國退休金，一邊到中國大陸輸誠嗎？」

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