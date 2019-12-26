蘇貞昌談《反滲透法》：多溝通勿扣帽！不影響正常交流





▲蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌26日於行政院會中宣示，外界所關心的《反滲透法》有其必要，社會應該多溝通，不用扣帽子，法案也不會影響正常的交流，台商不必擔心。

行政院今召開院會，院長蘇貞昌特別就外界關心的《反滲透法》進行提示，首先他強調，反滲透法立法有其必要，但應該跟社會多溝通，以減少不必要的疑慮，尤其是在中國大陸經商、就業的國人不必擔心，並不會影響兩岸正常交流。

蘇貞昌表示，目前中國大陸崛起，不但我國的威脅日益增加，對世界主要各國也產生威脅。甚至滲透各國的情況，都已引起世界各國警覺。從澳洲、英國到美國，主要民主國家都已紛紛立法防堵中國大陸滲透。而台灣就在中國大陸對外滲透的第一線，對我們社會的滲透威脅更是明顯，更需要反滲透法來保護國家的安全與人民的利益，國人必須非常提高警覺。

蘇貞昌提到，立法院目前正在討論反滲透法，總統也說，反滲透法應該在立法院好好討論，不需要口水，不需要扣帽子，行政院也完全尊重立法院討論與協商反滲透法。

蘇貞昌強調，「我也要求陸委會及相關部會，在立法院討論協商的反滲透法的過程中，要充分協助，提供國會立法需要的資料與說明。而在立法三讀通過之後，也要嚴格執行，維護國家安全，保障台灣社會的民主自由。」