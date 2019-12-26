反滲透法是「綠色恐怖」？　林飛帆：僅白狼、邱毅、吳斯懷3種人需要擔心

▲林飛帆陪同林昶佐車隊掃街。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團預計31日於立法院會將《反滲透法》草案三讀，民進黨副秘書長林飛帆26日表示，《反滲透法》只會規範白狼、邱毅、吳斯懷這三種人，國民黨卻到現在還在反對，質疑「是做了多少不能見人的事，現在才會這麼害怕」。

國民黨立法院黨團24日上午召開記者會，痛批《反滲透法》沒有行政院版本，也未經委員會逐條討論，違反程序正義。此外，黨團總召曾銘宗也痛批，法案中所指滲透來源定義不明，內容幾乎可用包山包海形容，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂，呼籲蔡政府懸崖勒馬。

▲林飛帆陪同林昶佐車隊掃街。（圖／林昶佐辦公室提供）

林飛帆上午陪同無黨籍立委林昶佐車隊掃街時表示，國家安全就是2020年的選舉主軸，國民黨至今仍在想辦法拖延，心態非常可議。

林飛帆強調，從陸委會到民進黨立法院黨團都曾說明過，沒有一項條文涉及意識形態及言論審查，而是指涉接受中國大陸資金資助、委託、委任干預台灣既有法規者，會受到加重處罰。因此，正常的兩岸交流、經貿往來與文化宗教交流都不會受該法影響。

林飛帆說，唯一需要擔心的只有三種人，就是中華統一促進黨總裁張安樂（白狼）、新黨不分區立委候選人邱毅、以及國民黨不分區立委候選人吳斯懷。林飛帆表示，國民黨不斷說《反滲透法》是綠色恐怖，他也要反問「你們是做了多少不能見人的事，才會這麼害怕？」

▲林飛帆陪同林昶佐車隊掃街。（圖／林昶佐辦公室提供）



對於中國大陸國台辦批評《反滲透法》是民進黨開民主倒車，林飛帆則說，目前台灣各大親中政黨都在反對《反滲透法》，加上國台辦頻頻表態，「這兩件事的關聯，能否請國民黨告訴我們」。他強調，看見國台辦是如此反對，「就知道我們做對了」。

力拚連任的林昶佐也表示，其實從上月底「吳斯懷議題」發酵之前，民調就已經與國民黨立委候選人林郁方黃金交叉，不過當時還在誤差範圍內，目前則是已經拉開到誤差範圍的3%以外。此外，後來又發生國民黨立委大鬧外交部，以及閃靈樂團的凱道大造勢等，相信差距有機會再擴大，最後就是希望把氣勢延續，讓支持者願意出來投票。

林昶佐說，國家安全本來就是這次的選戰主軸，也相信很多人會出來支持，加上立法院會31日就要處理《反滲透法》，他認為在這麼重要的議題上，民進黨將在29日舉辦的「護國保台的晚會」也會對所有政治人物形成壓力，大家都必須清楚表態。

林昶佐批評，過去幾個月以來，國民黨利用許多藉口拖延《反滲透法》，「如果有具體意見為何不提出對案討論？這樣斧鑿的痕跡太重，民眾不會相信藍營可以保衛國家安全」。

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