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陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者邱倢芯攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌26日於行政院會中宣示，外界所關心的《反滲透法》有其必要，社會應該多溝通，不用扣帽子，法案也不會影響正常的交流，台商不必擔心。行政院副院長陳其邁受訪時強調，《反滲透法》在維護台灣安全上有其必要，有需要協助的，政院會全力配合。

陳其邁表示，《反滲透法》在立法院正在朝野協商，希望朝野能夠廣泛的徵求多數的共識，畢竟中國大陸對台灣的滲透，在西方包括英國、澳洲等等，都有類似的這些立法在推動、討論，怎麼樣讓我們國家更安全，能夠防衛台灣民主的機制，這是全民的共識。至於修法實質的內容，希望也會提供必要的協助，讓朝野雙方針對不同意見的部分能夠整合共識。

至於藍營質疑沒有行政院版本的《反滲透法》是違反程序，陳其邁回應，這個案是從過去的兩岸人民關係條例修法，或者是在其他相關法令的修法，經過不斷的討論，到民進黨黨團提出的反滲透法，在這個過程，假如說未來在立法院有相關的條文，需要徵詢行政部門的意見，政院也責成羅秉成政務委員就一些相關規定，其實早就有一些相對的法律研析及意見，民進黨黨團也都有跟行政部門協商討論。

陳其邁呼籲，針對實質的內容，不管是在野黨或執政黨，有任何需要行政或在立法協助的部分，一定會全力配合，「但是我們還是要強調，反滲透法對於維護台灣的安全跟國民生命財產的部分，有它的必要性，希望因應中國大陸的滲透與威脅，能夠有更完備的法令規定，這個對確保台灣的安全，有非常大的幫助。」

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