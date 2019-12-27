「這屆的立院責任自己扛」　民進黨團：拖延《反滲透法》形同袒護

▲民進黨團召開「反滲透法不需要嗎？10問中國國民黨」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，27日下午將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。民進黨團27日上午再度召開記者會，黨團幹事長管碧玲表示，中國大陸的滲透行為已經具體明確，拖延《反滲透法》就形同袒護，「守衛民主不能等，我們這屆的責任自己扛」。

民進黨團幹事長管碧玲、民進黨團書記長李俊俋與民進黨立委周春米27日上午召開「反滲透法不需要嗎？10問中國國民黨」記者會，呼籲立法院朝野黨團27日下午都能出席由蘇嘉全主持的朝野協商，大家針對《反滲透法》的條文就事論事好好討論。

▲民進黨團召開「反滲透法不需要嗎？10問中國國民黨」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



管碧玲表示，自從今年五月民進黨團提出《兩岸人民關係條例》的修正後，台灣社會就已經開始廣泛討論是否需要一部滲透代理人法，在整個社會、學術界、立法院與行政部門都已經廣泛而深入地探討，而廣大的民意也普遍認為台灣確實需要一部相關法案。

管碧玲說，民進黨團提出反滲透法已經歷經半年多的時間，但這陣子卻因為選舉與政治的操作，《反滲透法》遭受不斷的抹黑。她強調，《反滲透法》歷經半年多的充分討論，行政權也完全沒有被授權，是一部不可能會有政府濫權的法案，而且真的不能再等了，「我們的責任要自己扛起來」。

▲民進黨團召開「反滲透法不需要嗎？10問中國國民黨」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



李俊俋指出，中國大陸滲透台灣、破壞台灣民主機制的情形已經非常嚴重，自今年五月民進黨團提出《兩岸人民關係條例》的修正案，目前提出的《反滲透法》已經是第三個版本，明確規定僅針對違法的滲透行為進行處罰，卻還是有人不去了解還講一些似是而非的言語。

管碧玲強調，《反滲透法》僅處罰五種滲透行文，所有的宗教交流、台商活動與台生求學都沒有問題，只要沒有做法條限制的五種行為，宮廟在兩岸遶境不違法，台商到中國大陸經商也不違法，學生到中國大陸讀書領獎學金也沒有問題，一切依然正常安心交流，「只反滲透，不反交流」。

▲民進黨團召開「反滲透法不需要嗎？10問中國國民黨」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



周春米表示，台灣人民對滲透、中共對台灣的步步進逼都感受在心，從去年大家在假訊息就深受其害，民進黨團經歷一、兩年的討論後有具體的條文呈現，最終在多方搜集資料後訂定成12條草案，條文的密度與結構絕對禁得起檢驗。

管碧玲認為，台灣的民主得來不易，且這次選舉以來深深地感受到人民對保護民主自由有非常熱切的信念，因此這個《反滲透法》僅規範民主最核心的項目，包括選舉罷免、公投與集會遊行。她呼籲長朝野黨團能夠在協商的桌子上，好好就事論事討論《反滲透法》，替全台灣人民守護民主。

管碧玲強調，這屆立法院的責任要自己扛起來，趕快完成《反滲透法》的立法才是現實上的必要性。李俊俋也說，這屆的責任這屆要承擔，中國大陸的滲透行為早在2008年甚至更早就開始進行，「滲透都到家門口了還要說下次再說嗎」，民進黨不是故意選在選前兩週通過《反滲透法》，是希望在立法院會期結束前好好討論、解決問題。

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