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批反滲透法「新戒嚴法」　趙少康：不能讓民進黨立院過半

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▲▼中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院長蘇嘉全逕付二讀民進黨立法院黨團所提出的反滲透法，31日將在立法院通過該法案，引發國民黨不滿。對此，資深媒體人趙少康痛批，反滲透法是「新戒嚴法」，民進黨不顧國民黨反對，強行逕付二讀，完全不按照民主程序。

趙少康26日輔選力拚五連霸的國民黨立委費鴻泰。針對反滲透法，趙少康受訪時表示，有沒有分裂投票他不知道，但立法院不能讓民進黨過半，如果讓民進黨過半，以支持反滲透法來看，蔡英文說大家可以坐下來談，「談什麼！對不對？民進黨在立法院對國民黨簡直是坦克車壓過去，哪有談？談什麼？」

趙少康指出，今天蘇嘉全對國民黨，跟前立法院長王金平以前對民進黨，那個態度簡直天壤之別，王金平在今天這種情況下會逕付二讀嗎？怎麼可以逕付二讀？逕付二讀是說這個法案人家沒有意見，就不必到委員會浪費時間就直接二讀。

趙少康質疑，在野黨有這麼強烈的意見，怎麼可以逕付二讀？不可以逕付二讀，必須好好協商，有協商嗎？沒有嘛！且立法院馬上會有新的國會產生，這一屆很多委員可能不會連任或選不上，怎麼可以強行通過這麼有爭議性的法案？15天以後馬上新一屆立委就出來，二月就報到，為什麼不等到新的國會？

趙少康批評，民進黨以前常講代表新民意，但現在代表舊民意，「等新民意來檢驗啊！完全不管喔！」不能讓民進黨過半，讓民進黨過半對台灣來講是一場災難，「反滲透法就是反民主，反滲透法就是新的戒嚴法，反滲透法就是麥卡錫主義的復辟，如果大家還能容忍的話，我覺得台灣就是前途黯淡，尤其民主的前途黯淡，完全不按照民主程序」。

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