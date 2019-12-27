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國民黨雲林支持者印送年曆竟是港版　挨批「中共同路人」

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▲許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？（圖／記者蔡佩旻攝）

▲許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣國民黨支持者為幫立委候選人張嘉郡、謝淑亞、總統候選人韓國瑜催票，印製年曆提升曝光率，卻因印刷廠誤用香港版年曆，被有心網軍直指成「中共同路人」於網路社群散播。雲林縣黨部主委許宇甄駁斥，桃園市政府2020年的年曆標明五月四日是「青年節」，那是大陸的青年節，同理可證也是中共同路人嗎。

許宇甄表示，國民黨黨庫拮据，支持者熱心印製了年曆要贈送，三天前她發現印刷廠誤用了香港的年曆版本，緊急請支持者不要發放並回收，這是印製上的疏漏，卻被網路民眾用這種抹紅的方式攻擊甚至做不實的指控來鼓動散播。

許宇甄說，這張年曆不小心去用到香港版，年曆的7月1日是「香港特別行政區成立紀念日」，上面也有復活節、聖誕節、耶穌受難節、佛誕，這是港版的日曆，並不是大陸版。許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？

許宇甄強調，選舉不分藍綠都應有良知與理智，印製上的疏漏不該被操弄成抹紅的工具，她希望回歸正面的選舉，用政見爭取支持，希望網友理性，即便不支持，也不要用這種抹黑抹紅的方式攻擊對方。

 ▲許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？（圖／記者蔡佩旻攝）

▼▲誤印港版年曆上，7月1日是「香港特別行政區成立紀念日」，上面也有復活節、聖誕節、耶穌受難節、佛誕，此為港版的日曆，非大陸版。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ▲許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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2020大選2020雲林縣立委張嘉郡謝淑亞韓國瑜年曆

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