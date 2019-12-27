「民進黨喊的台灣價值在哪？」國民黨轟鄭宏輝以「中國台灣」之名爽賺人民幣

▲國民黨召開「左手台灣掏錢、右手『錢進大陸』 綠皮紅骨 『中國台灣』」記者會。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨27日召開記者會，質疑民進黨立委候選人鄭宏輝，2013年以個人獨資在大陸成立公司，更直接以「中國台灣」名義向大陸政府申請商標註冊，痛批只准民進黨去對岸賺錢，如果其他台商競爭同樣項目，回來就用《反滲透法》大刑伺候，台北市議員游淑慧強調，「按照民進黨標準，吳斯懷將軍坐在台下聽一場演說必須被下架，那進駐大陸武漢國家生技園區、標註中國台灣的鄭宏輝是不是要直接退選？」

新竹市立委候選人鄭正鈐指出，立法院民進黨團總召柯建銘的指定接班人鄭宏輝，2012年於新竹成立「全賀生醫公司」，販賣牛樟芝產品，2013年百分之百持股投資中國「武漢全賀生物科技」，並以「中國台灣」申請商標註冊，痛批「抹紅別人不遺餘力」，連國家都不要，有什麼資格參選中華民國立委？ 民進黨喊的台灣價值在哪？

新北市議員唐慧琳表示，蔡英文強推《反滲透法》，持續透過親綠媒體稱「以前沒有講過未來一中是唯一選擇」，然而，陸委會年報中明載，時任陸委會主委蔡英文說，要與中國大陸建構一個有意義的政治關係、5至10年共存共榮體系，簡化來說就是未來的一個中國，直呼「共諜就在你身邊，綠委就是如此」，只准民進黨去對岸賺錢，如果其他台商競爭同樣項目，回來就用《反滲透法》大刑伺候。

台北市議員游淑慧批評，鄭宏輝大膽西進至對岸，以「中國台灣」申請公司與商標大賺人民幣，堪稱民進黨內吳三桂，與去年民進黨任用的教育部長吳茂昆如出一轍。她質疑，此舉等同承認台灣是中國一個省份，「請問中選會，鄭宏輝的參選資格還在嗎？」近二年，在大陸經營台商皆被鼓勵辦居住證，民進黨要不要查一下鄭宏輝有無居住證？此外，按照《反滲透法》，大陸資金進入選舉的話就是被滲透，獨資公司難道沒有賺錢？難道沒有用在選舉經費？砲轟鄭宏輝「台灣價值零分」。

台北市議員羅智強則表示，若是國民黨任何人去大陸公司，地址寫上中國台灣，馬上就是「被滲透」實例。聲稱台灣價值滿滿的鄭宏輝，變成「中國台灣鄭宏輝」，有沒有被滲透？

羅智強直言，民進黨保證不會處理鄭宏輝，因為民進黨標準很簡單，民進黨到大陸賺錢是愛台灣，沒有民進黨黨證，掛上中國台灣就是賣台、該死、被滲透、中共同路人。就連台北市長柯文哲都自認可能是《反滲透法》通過後第一個被辦的人，羅智強呼籲，《反滲透法》通過的第一時間，鄭宏輝應先站出來對「中國台灣」一事說清楚。

游淑慧強調，按照民進黨標準，吳斯懷將軍坐在台下聽一場演說必須被下架，「那進駐大陸武漢國家生技園區、標註中國台灣，要選區域立委的鄭宏輝是不是要直接退選？」