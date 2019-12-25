反擊「媽祖共諜」說　蔡英文：《反滲透法》哪一條談到媽祖

記者蔣婕妤／台北報導

宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日批評，難道《反滲透法》要把媽祖、玄天上帝都變成是「共諜」。對此，蔡英文25日在政見會後受訪時回應，所以應該好好坐下來談，看看《反滲透法》哪一條談到媽祖、玄天上帝。





▲蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨團預計在31日通過反滲透法，宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日痛批，「每年多少人去大陸做宗教交流，如果去了怎麼知道請我們吃飯的是不是共產黨，要是不小心請到，那回來我們是不是就是共諜了？難道媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？是妳民進黨這樣認定的嗎？」

對於這項說法，蔡英文25日受訪時回應，所以才應該坐下來談一談具體條文，「看看哪一條會碰到玄天上帝跟媽祖？碰到會好好處理這個條文，應該實實在在坐下來討論，相信會有具體空間處理。」

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