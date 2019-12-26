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反滲透法只罰「5行為」　陸委會：只要沒做「跟滲透源往來也沒事」

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▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正說明「反滲透法草案」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「反滲透法草案」連日來受到許多質疑，被批評是「綠色恐怖」「恢復戒嚴」。陸委會發言人邱垂正26日表示，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件，希望特定媒體、人士不要故意扭曲，製造社會紛爭，「就算是跟滲透來源往來，只要沒有不法行為，都不會受到影響。」

邱垂正在例行記者會上指出，「反滲透法草案」是在既有的法規基礎上，做最小必要範圍內的規範，以補充現行法規的適用對象、相關的行為樣態，還有罰則規範的不足。

邱垂正解釋，反滲透法的處罰，必須要有滲透行為，也就是「境外敵對勢力」對於「在地協力者」有指示、委託、資助的作為；而只有滲透行為也不構成處罰要件，還必須涉及5種具體的不法行為，也就是「違法捐贈政治獻金」「違法從事競選活動」「違法進行遊說」「妨害選舉公投」以及「擾亂社會秩序集會遊行」，這兩個要件都達到了，才會進入司法程序，規範非常嚴謹、。

邱垂正強調，反滲透法不針對特定對象或身份，正常的兩岸文化、宗教交流不會觸法，台商、台幹、台師、台生正常的經商工作、生活、就學都不會受到影響，希望特定媒體、人士不要故意扭曲、誇大渲染，製造社會紛爭，「就算是跟滲透來源有往來，只要不涉及違法行為，都不會受到反滲透法的影響。」

▼要有「滲透作為」加上「不法行為」才構成反滲透法的處罰。（圖／陸委會）

▲▼反滲透法只罰「5行為」　陸委會：沒做的話「接觸滲透源都沒事」。（圖／陸委會）

▼要有「滲透作為」加上「不法行為」才構成反滲透法的處罰。（圖／陸委會）

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