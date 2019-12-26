3分鐘看陳建仁內心話：同婚、年改…對的事堅持做到底「我義無反顧！」

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數16天，總統蔡英文26日上傳一支3分38秒的「大仁哥的心內話－改革篇」影片。副總統陳建仁坦言，像是年金改革等問題，一開始有想說「能不能等總統第二任期時推動？」但蔡英文認為，這是他們全面執政的機會，應該把握很好的機會，把錯的政策改回來。

「5月20日宣誓時，我的想法是『我是一個備位元首，所以總統只要交代任何的任務，我一定是使命必達！』」陳建仁在影片中提到，年金改革主要是在早期的時候，一些軍公教的年金制度設計並不恰當，18％的優惠存款，像是所得替代率接近百分之百，使很多人都覺得，這不是一個可以永續發展的年金制度。

▲反年金改革團體包圍立法院向警察致敬活動。（資料圖／記者李毓康攝）

陳建仁說，前總統陳水扁或前總統馬英九都沒辦法推動成功，就是因為有很大的阻力，所以當時也有討論說，是不是要等到第二任任期時做？第一任就不必做這樣的轉型工作。但蔡英文認為，現在是全面執政的機會，應該把握很好的機會把錯的制度給改過來，「這個事情是對的，我們就要做到底！」

至於婚姻平權，陳建仁表示，這是台灣一定要面對的人權保障問題，同婚伴侶們因為生活沒得到大家認可，實際上是生活在相當困難的環境中，人權保障的機制都沒有！

▲517同婚專法表決三讀通過。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

陳建仁認為，這當然會面臨宗教團體的反對，但就他這個教徒來講，這事情真的是行公義、好憐憫、常存謙卑的心。其實天主教一些神父對他批評得很兇悍，太太臉書常常出現罵陳建仁的留言，但是「我有我的堅持。」

陳建仁說，「我的理由是什麼？如果我今天是扮演副總統，扮演人權諮詢委員會召集人角色，我一定要把人權的保障作為最重要指標，只有人權立國，我們台灣才能夠在世界上被人家尊重。而我們世世代代子子孫孫，才能夠享受很好的人權保障，所以，我義無反顧。」

而蔡英文也在臉書上提到，感謝陳建仁這三年多跟著她在改革路上一起走、一起努力，剛上任時面臨到年金改革的考驗，年改是歷任總統都想完成的事，就連馬英九在交接時，都說年改是馬英九想做，但做不了的事。「面對軍公教年金破產的懸崖，我們沒有逃避，在第一任就把它完成。」

蔡英文說，改革的過程很辛苦，有很多的阻力，但她也要對所有的軍公教人員說聲抱歉，也對他們充滿敬意與謝意，「謝謝你們的體諒，讓國家可以有一個可長可久的年金制度。」

蔡英文透露，推動國家的政務與改革，像是年金改革、婚姻平權與人權保障，這些都是不容易的工作。但是，「對的事情，我們就要堅持做到底，這是我的心內話，也是大仁哥的心內話。」

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▼《大仁哥的心內話－改革篇》影片。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專影片）