　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3分鐘看陳建仁內心話：同婚、年改…對的事堅持做到底「我義無反顧！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數16天，總統蔡英文26日上傳一支3分38秒的「大仁哥的心內話－改革篇」影片。副總統陳建仁坦言，像是年金改革等問題，一開始有想說「能不能等總統第二任期時推動？」但蔡英文認為，這是他們全面執政的機會，應該把握很好的機會，把錯的政策改回來。

「5月20日宣誓時，我的想法是『我是一個備位元首，所以總統只要交代任何的任務，我一定是使命必達！』」陳建仁在影片中提到，年金改革主要是在早期的時候，一些軍公教的年金制度設計並不恰當，18％的優惠存款，像是所得替代率接近百分之百，使很多人都覺得，這不是一個可以永續發展的年金制度。

▲▼615警察節反年金改革團體包圍立法院向警察致敬活動。（圖／記者李毓康攝）

▲反年金改革團體包圍立法院向警察致敬活動。（資料圖／記者李毓康攝）

陳建仁說，前總統陳水扁或前總統馬英九都沒辦法推動成功，就是因為有很大的阻力，所以當時也有討論說，是不是要等到第二任任期時做？第一任就不必做這樣的轉型工作。但蔡英文認為，現在是全面執政的機會，應該把握很好的機會把錯的制度給改過來，「這個事情是對的，我們就要做到底！」

至於婚姻平權，陳建仁表示，這是台灣一定要面對的人權保障問題，同婚伴侶們因為生活沒得到大家認可，實際上是生活在相當困難的環境中，人權保障的機制都沒有！

▲▼517同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲517同婚專法表決三讀通過。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

陳建仁認為，這當然會面臨宗教團體的反對，但就他這個教徒來講，這事情真的是行公義、好憐憫、常存謙卑的心。其實天主教一些神父對他批評得很兇悍，太太臉書常常出現罵陳建仁的留言，但是「我有我的堅持。」

陳建仁說，「我的理由是什麼？如果我今天是扮演副總統，扮演人權諮詢委員會召集人角色，我一定要把人權的保障作為最重要指標，只有人權立國，我們台灣才能夠在世界上被人家尊重。而我們世世代代子子孫孫，才能夠享受很好的人權保障，所以，我義無反顧。」

▲▼517同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

而蔡英文也在臉書上提到，感謝陳建仁這三年多跟著她在改革路上一起走、一起努力，剛上任時面臨到年金改革的考驗，年改是歷任總統都想完成的事，就連馬英九在交接時，都說年改是馬英九想做，但做不了的事。「面對軍公教年金破產的懸崖，我們沒有逃避，在第一任就把它完成。」

蔡英文說，改革的過程很辛苦，有很多的阻力，但她也要對所有的軍公教人員說聲抱歉，也對他們充滿敬意與謝意，「謝謝你們的體諒，讓國家可以有一個可長可久的年金制度。」

蔡英文透露，推動國家的政務與改革，像是年金改革、婚姻平權與人權保障，這些都是不容易的工作。但是，「對的事情，我們就要堅持做到底，這是我的心內話，也是大仁哥的心內話。」

其他人也看了這些...

蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海　不懂經濟仰賴633舊團隊
韓國瑜批蔡英文被陳菊架空　執政四年「苦、茫、翻、亂」
民進黨強推反滲透法　宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

2019代表字「亂」　蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起
「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？
蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的　燃煤量一年1800萬噸

超越藍綠，就靠她了

▼《大仁哥的心內話－改革篇》影片。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專影片）

▲▼《大仁哥的心內話－改革篇》影片。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專影片）

ET快訊
李來希承認：我們對不起台灣人　因為「1月11日要選韓國瑜」
夫妻求子狂失敗！子孫潭裡...醫驚見「唯一會游的蟲」 他哭求
出門至尊保母+護法隨侍！15分幫老大「狂賭天九」欠債引殺機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

先上《博恩夜夜秀》點閱卻遭韓國瑜追過…柯文哲：韓還會發燒7、8個月

2024選總統？　柯文哲：若民眾黨立委沒過8%…考慮也沒用

吳琪銘考察三峽河岸水域環境工程　盼優質景觀帶動地方觀光

總統大選倒數16天！共軍航母穿越海峽　國安人士：威嚇台灣中間選民

斷言2020大選蔡英文會贏　柯文哲：選民都是很不得已才去投

共軍航母「山東號」穿越台海　總統府籲：北京應善盡國際責任

7年嚴肅法官「變親民立委」吳秉叡吐心聲！陳明義邀書法大師　替民客製春聯

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

先上《博恩夜夜秀》點閱卻遭韓國瑜追過…柯文哲：韓還會發燒7、8個月

2024選總統？　柯文哲：若民眾黨立委沒過8%…考慮也沒用

吳琪銘考察三峽河岸水域環境工程　盼優質景觀帶動地方觀光

總統大選倒數16天！共軍航母穿越海峽　國安人士：威嚇台灣中間選民

斷言2020大選蔡英文會贏　柯文哲：選民都是很不得已才去投

共軍航母「山東號」穿越台海　總統府籲：北京應善盡國際責任

7年嚴肅法官「變親民立委」吳秉叡吐心聲！陳明義邀書法大師　替民客製春聯

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

「黑衣槍手」埋伏畫面曝光！15分幫老大遭轟4槍命危　愛賭欠債引殺機

台下粉絲橫跨「2世代」...樂團主唱激動喊：人生值得了！

星宇航空再下一城！簽定合作意向書　將進駐桃園航空城

中職／李振昌穩坐土投最高薪　陳禹勳、潘威倫威脅

減稅紅包富豪吃肉？減稅超過億元15戶　財部：高所得者繳稅年增64億元

韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

回顧近10年最佳農場系統　勇士、太空人居前2

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

趙少康：聖誕節沒放假都是「他」害的！

哪個國家危害台安？　韓拒答國名

王浩宇指三關鍵：無法韓國瑜當選可能

3萬「罷韓」連署書送中選會！民團列5大罷免理由：挽救高雄市政唯一機會

愛情摩天輪7國提案　高市府澄清

陳菊人馬主導罷韓！韓國瑜嘆：居然還提倡罷免柯文哲

快訊／中共首艘自製航母「山東號」航經台海

竹中竹女投票　第三勢力狂電藍綠

王世堅給韓兩建議：我很會寫悔過書

後援會長表態投韓　柯：太驚嚇了

辣台妹再撿槍嗆爆韓國瑜！蔡英文經濟、能源、司改政見完整看

年輕支持者少　韓反問英「為何中老年人支持者少？」

李來希：我們對不起台灣人！

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓：兩個目的

更多熱門

相關新聞

罷免韓國瑜闖三關！　最快明年5月投票

罷免韓國瑜闖三關！　最快明年5月投票

罷韓團體正式宣布進入罷免的程序。後續經中選會審核提議書後，罷免將進入第二階段，在60天內，需有10%以上選民簽署，保守估計，至少要送交30萬份連署書才安全，但正式第二階段連署必須要重簽，也成為一大挑戰，臉書社團「高雄好過日」整理出罷韓程序表，指出希望最快五月能進行罷免投票。

柯志恩揪侯友宜街頭問早　羅致政發文感性

柯志恩揪侯友宜街頭問早　羅致政發文感性

李來希：我們對不起台灣人！

李來希：我們對不起台灣人！

吳達偉聖誕夜巧遇她　黃足貞化身小飛俠

吳達偉聖誕夜巧遇她　黃足貞化身小飛俠

李翁月娥、李旻蔚打愛心牌　關懷老人弱勢

李翁月娥、李旻蔚打愛心牌　關懷老人弱勢

關鍵字：

陳建仁蔡英文同婚婚姻平權年金改革2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面