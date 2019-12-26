嘆空污嚴重　于美人：朋友不剪鼻毛防吸髒空氣

▲于美人。（資料照／記者張一中攝）



政治中心／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜關心空污議題，曾提出要把政治中心遷到台中，讓官員們感受一下。針對空污議題，副總統候選人余湘、競辦發言人于美人26日到雲林出席「驅寒宋暖」公民來開講，于美人認為必須重視空污，更表示她的朋友因為空氣太髒都不剪鼻毛，讓在場的醫生大笑「多少有保護作用」。

「驅寒宋暖」公民來開講，首站在雲林的「公民客廳」登場，現場有空汙專家葉光芃醫師，告訴大家空污的嚴重性。于美人以自己生的雙胞胎罹罕見病為例，認為空汙對台灣影響太大了，身邊有朋友還因為空氣髒，所以不想剪鼻毛，就是為了防止吸入髒空氣，並好奇問醫師，這樣的做法是否有效？葉醫師說，和戴口罩一樣，多少有一點保護作用，惹得現場觀眾大笑。

于美人也說明宋楚瑜的空汙政策，除了空汙、綠能大政策，宋先生認為要從家庭做起，把綠建築和強化的油煙機系統，納入建築法規來規範，不就可以保障婦女不吸油煙保健康，也解決許多空汙源了嗎？

宋楚瑜的空汙政策獲得空汙專家認可，但于美人也感慨，「會執政的選不上，選上的不會執政」，雖然對選情不太樂觀，但抱持著「沒有一天有把握，但會把握每一天！」全力為親民黨的理想衝到底，相信也能更多選民認同。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了