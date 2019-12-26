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拋「民代只能當兩屆」　郭新政：選舉花錢最後從納稅人口袋掏回來！

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▲ 高雄第三選區立委候選人郭新政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲ 高雄第三選區立委候選人郭新政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄立委參選人郭新政因前台北市議員李新創立「誰摔死了李新」，主攻黃昭順，網路聲量甚高，目前臉書粉絲數八萬多，為高雄市立委第三選區選情增添了不小變數。郭新政指出，選舉不合常理的高花費，算一算民代的薪水，怎麼算都對不上。那前仆後繼的爭權奪利和為求佔位不計代價的政治盤算為的是什麼？因此，她也提出「民代只得連選得連任一次」。

▲ 高雄第三選區立委候選人郭新政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲ 郭新政認為民意代表做兩屆就好 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄第三選區(左營、楠梓)，是高雄最多人投入的選區。其中郭新政以「誰摔死了李新」系列影片出重圍，參選至今，她指出「選舉不合常理的高花費，對我這個有點積蓄的退休企業家來說，都覺得很吃力。算一算民代的薪水，評估一下選區附近的候選人開銷，怎麼算都對不上。那前仆後繼的爭權奪利和為求佔位不計代價的政治盤算為的是什麼？答案很明顯。」

因此她提出「民代只得連選得連任一次」，郭新政說「民意代表做兩屆就好，因為久了會藏污納垢，權力越大變山大王，不分區變老屁股只會專門喬事情，支持立法委員做兩屆，不要站著位置不放，應讓年輕人來交替，任期限制防止強人政治，否則台灣最後變家天下文化了。」

▲高雄第三選區立委參選人郭新政 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲郭新政表示都是靠志工的協助。（圖／記者洪靖宜攝）

郭新政說「連任幾乎都是權貴世家，要不然就是個人派系子弟兵，沒選上再去國營董座做做看，唉！這就是家天下文化，台灣民主不能開倒車。」

她表示「我發現選舉很花錢，我的宣傳物招牌不到對手一半，這些驚人數字他們以後進立法院怎麼拿回來，一個月20幾萬薪水，不可思議，我覺得選舉要有些限制，為什麼不看個人政見和發表內容，要掛這麼多旗幟招牌，做動員，錢最後從哪裡來，當然從納稅人口袋掏回來囉。一場活動大概幾百萬下去，我都是用最簡單志工方式來做，這些錢我想出了貪回來，真的沒有第二條路了。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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