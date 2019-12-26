韓國瑜上「博恩夜夜秀」點閱衝近300萬！他揭當天心酸內幕

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目《博恩夜夜秀》的專訪，沒想到YT影片上傳短短兩天，點閱率已經接近280萬，引起年輕人的關注。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千在政論節目中揭內幕，指出其實韓國瑜當天上節目時，全場大概9成5的人都是舉牌子在罵他的。

孫大千在政論節目上坦言韓國瑜當天上《博恩夜夜秀》時，現場有95%的觀眾都是討厭他的，所以他一進場時，全場都舉著各式各樣批評他的牌子，其中不乏有「落跑」和「說謊」等。

孫大千坦言，一個政治人物面對那麼多質疑他的年輕朋友，還能在節目裡自嘲「大家好，我就是韓導」，他覺得這個政治人物的神經算大條了、心臟算大顆了，同時韓還能隨性做出一些自我嘲諷的表現，其實能夠讓很多年輕人願意重新了解韓國瑜。

此外，孫大千還稱，其實韓國瑜上節目前都沒有re過稿，「韓市長接受專訪，一向不喜歡順稿，這不是我們的習慣，我們認為說最自然的方式是最好的」，一切都靠韓國瑜的臨場反應。

不過，針對韓國瑜在節目中被問及「哪個國家最危害台灣安全」時，雖然提及「中華人民共和國」，但仍被質疑態度曖昧。韓國瑜26日在接受《ETtoday新聞雲》專訪時疑惑，台灣一定要維持自由民主，這是台灣人的共同價值，這還有什麼問題？「我都不懂耶！我講得還不清楚啊？莫非要講文言文嗎？」

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