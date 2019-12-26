陳其邁感性謝南迴改工程人員：向英雄致敬！台灣因為你們而偉大

記者蔣婕妤／台北報導

歷經9年施工的台九線南迴公路拓寬工程（南迴改），23日全線通車。行政院副院長陳其邁26日透過臉書感性發文，向英雄致敬，「一條安全回家的路，從起造到通車，肩負著許多家庭的奉獻與盼望。」

陳其邁分享南迴改通車的感人故事，「郭鑑智跟鄭敬伶，工程界少見的夫妻檔，擔任互助營造的駐地協理與工地主任，擁有數十年的經驗，沒有能夠難倒他們的挑戰。因南迴改隧道工程，先生的一通電話，太太便帶著小孩來到屏東就讀原住民小學，一待就是六年。」

陳其邁說，南迴改隧道的高難度，一度讓他們束手無策，破碎的岩層、鑽洞時夾雜冒出的湧水，將好不容易完成的部分工程給摧毀。但他們沒有放棄。咬著牙，奮戰到底，「『36次。』郭鑑智說，這是他數十年工程生涯中，遇過抽坍次數最多的工程。」

陳其邁解釋，抽坍是指進行隧道工程時，突如其來的湧水、落石，需要用大型機具清除的過程。南迴改隧道的湧水特別生猛，一分鐘高達27公噸，也就是一台大卡車的量。陳其邁說，自己在心裡想著，遇到36次，每一次都是好幾台大卡車的量，「這是多麼艱困！」

陳其邁進一步提到，不只是抽坍，還有工程人員的安危。每天都至少有50位工程人員進隧道，最多的時候更高達340人。擔任工地主任的鄭敬伶，心理的壓力之大，在每一次電話響起，都會擔心是不是發生不好的事情。

陳其邁感性說道，「所幸，一切都值得了。我相信，南迴改的通車，一定會是郭鑑智與鄭敬伶，以及其他工程人員一生的驕傲。那一天，蘇貞昌院長親自開著吉普車，載著第一線的工程人員，為他們這幾年的辛勞，致上最高的敬意。這一幕，讓許多人都紅了眼眶。」

陳其邁強調，要感謝這些不放棄的英雄，離鄉背井、多年打拚，讓我們的距離更近，有一條安全回家的路，「向英雄致敬！台灣因為你們而偉大。」