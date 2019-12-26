黃士修批蔡英文將成「超級總統」　民進黨嗆：指鬥爭同黨的馬英九比較適合





▲韓國瑜國政顧問黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜近日在政見發表會中，直指總統蔡英文被架空。韓國瑜國政顧問團成員黃士修則加碼批小英將常為無人能監督的「超級總統」。對此，民進黨發言人何博文反擊，「恐怕黃士修口中的超級總統指的是鬥爭同黨立法院院長的馬英九比較適切」。

韓國瑜25日在總統政見發表會中，批評蔡英文被派系和貪官汙吏架空。黃士修近日也表示，蔡英文如果連任，將成為集五大權於一身、無人能監督的「超級總統」。

對此，民進黨發言人何博文表示，蔡英文執政以來，推動台灣能源、經濟、勞權、社福及年金等各項改革，試圖調整台灣體質，已經有顯著的成績，而這些改革的推動都是過去政府不敢做的。

何博文說，蔡英文總統捍衛台灣主權及國家利益的堅持展現在具體的言行上，更恪守國家憲政體制的份際，尊重人民意志展現。韓國瑜一面說蔡英文會被架空，他的國政顧問團成員黃士修卻說蔡英文總統將成為超級總統，除了是語無倫次、內部自相矛盾外，也顯示藍營對於台灣民主體制與民意的焦慮、恐慌。

何博文表示，前總統馬英九逾越憲政體制導致馬王政爭，強行推動兩岸服貿協議，迫使學生發起太陽花學運的畫面還歷歷在目，恐怕黃士修口中的超級總統指的是鬥爭同黨立法院院長的馬英九比較適切。