挪威公主「作家前夫」聖誕節輕生享年47歲　國王哀悼：很感激認識他

▲挪威公主瑪莎（左）與前夫貝恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威公主瑪莎（Märtha Louise）的前夫、作家貝恩（Ari Behn）在聖誕節自盡身亡，享年47歲，此消息已被他的發言人證實。國王哈拉爾五世（Harald V）與王后宋雅（Sonja av Norge）發布聲明哀悼，「他多年以來都是我們家庭的重要成員……我們非常感激能夠認識他。」據了解，貝恩2002年與公主結婚，2017年結束婚姻，身後留下3個女兒，16歲的穆德、14歲的莉亞與11歲的艾瑪。

發言人向挪威NTB新聞證實，47歲的貝恩於25日自殺身亡。國王與王后也發布聲明表示，「他多年來都是我們家庭的重要成員，我們對他充滿溫暖且美好的回憶。我們非常感激能夠認識他，對於孫女們失去摯愛的父親也感到悲痛。希望貝恩的家人能在痛苦時刻獲得安慰。」

▲挪威公主瑪莎（Märtha Louise）與前夫貝恩（Ari Behn）於2017年結束婚姻。（圖／達志影像／美聯社）



根據英國《獨立報》，挪威王儲辦公室發布聲明，「貝恩是一個好朋友，親密的家庭成員，也是很棒的叔叔，我們和他分享生活中大大小小的時刻。我們收到他去世的消息都很悲傷，我們都很喜歡貝恩。我們的心與穆德（Maud Angelica）、莉亞（Leah Isadora）、艾瑪（Emma Tallulah）、瑪莎公主以及貝恩的家人同在。」

根據BBC，生於丹麥的貝恩是一名作家，創作過數部小說與劇本，最知名的作品是短篇小說《悲痛欲絕》（Sad as Hell），2002年與瑪莎公主結婚時就引發輿論爭議，曾在阿拉斯加被拍到與妓女群聚吸毒。2人於2016年分居，2017年正式結束婚姻。瑪莎公主當時表示，「我們不能夠再為孩子們創造出她們應得的安全避風港，我們對此感到內疚。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！