TikTok逃過美國禁令！字節跳動讓出8成股權　成立新合資公司

▲ TikTok將成立新美國實體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國短影音平台TikTok母公司字節跳動22日宣布，已和非中資投資團隊達成協議，將成立獨立美國實體公司，終結這場長達6年的法律攻防戰。這項協議使TikTok在美國逃過禁令，也為這款擁有逾2億用戶的應用程式開啟全新篇章。

甲骨文領軍投資團隊掌握逾80%股權

《紐約時報》報導，根據協議內容，由軟體巨擘甲骨文（Oracle）、阿聯投資公司MGX及私募基金銀湖資本（Silver Lake）領銜的投資團隊，將掌握新公司逾80%股權。投資陣容還包括戴爾科技創辦人麥可戴爾（Michael Dell）的個人投資實體，以及曾投資字節跳動的General Atlantic與Susquehanna關係企業。字節跳動則保留不到20%股份，TikTok前營運長普雷瑟（Adam Presser）將出任美國公司執行長。

源於國會法案 川普多次延後執法

▲ 川普多次延後TikTok禁令實施。（圖／路透）

這項交易源於2024年國會通過的法案，要求TikTok須在2025年初前與字節跳動切割，否則將面臨禁令。該法案獲最高法院支持，反映美國政府對國安疑慮的重視，擔心北京當局可能透過TikTok監控或操縱美國用戶。隨著法律期限逼近，TikTok甚至一度下架14小時。川普重返白宮後多次延後執法時限，呼籲達成所有權轉移協議。

TikTok執行長周受資（Shou Chew）在內部備忘錄中表示，此舉是「好消息」，能讓「美國用戶持續在TikTok充滿活力的全球社群中探索、創造與茁壯」。新公司將負責內容審核與管理，7人董事會多數將由美籍成員組成，周受資保有董事席次。

投資者與川普關係密切 引發內宣疑慮

不過協議仍引發質疑聲浪，喬治城大學法律與科技教授錢德爾（Anupam Chander）指出，這筆交易「為某一方觀點獲得更大傳播空間提供理論可能」，「我始終擔心，我們可能只是用對外國宣傳的恐懼換來對國內宣傳的現實。」新公司部分投資者與川普關係密切，甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）曾直接向他遊說，MGX則與川普家族加密貨幣公司有業務往來。

字節跳動續掌核心演算法 國安疑慮未消

▲ 美國民眾先前於國會山莊舉牌示威，反對立法打擊TikTok。（圖／路透）

國安疑慮也未完全消除，字節跳動雖僅保留少數股權，卻繼續掌握核心演算法，以授權方式提供美國實體使用。批評人士指出，這項安排可能未達2024年法律要求終止與字節跳動「營運關係」的標準。右傾智庫哈德遜研究所資深研究員索博利克（Michael Sobolik）直言，「他們或許拯救了TikTok，但國安疑慮將持續存在。」

6年風波創作者心疲 估值遠低母公司

這場風波始於2019年，期間歷經大學校園、軍方多個單位、國會眾議院絕大多數議員，以及川普與拜登2任總統封殺行動。TikTok動員網紅赴華府遊說、發起抗議，力保平台與粉絲數。28歲洛杉磯內容創作者娜歐蜜哈茨（Naomi Hearts）曾兩度參與遊說，但歷經多年波折，她覺得自己已和平台「疏離」，「感覺這又是平常的一天」。

新美國實體估值仍不明朗，副總統范斯去年9月估算價值140億美元，相較之下字節跳動在私募市場估值高達4800億美元。這項歷時逾一年敲定的協議，融合2020年甲骨文與沃爾瑪（Walmart）收購提案，以及TikTok推動的德州計畫等先前方案元素。拜登政府前高級顧問葛爾曼（Lindsay Gorman）認為，「我們繞了一大圈，最終離起點不遠。」