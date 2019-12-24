19歲男怒掐死「未婚懷孕8個月」親姊棄屍街頭：她讓家人難堪

▲德州19歲少年愛德華多（左）掐死未婚懷孕8個月的姊姊維里黛安娜（右）。（圖／The Colony Police Department）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州發生一起可怕意外，19歲少年愛德華多（Eduardo Arevalo）於16日掐死未婚懷孕8個月的姊姊維里黛安娜（Viridiana），因為「她令家人難堪」，犯案後故作玄虛地留下「自殺遺書」，22日又改變心意，將遺體從原本的埋屍地點載回住家附近，隨意丟棄在一條小巷子裡。他落網後遭指控一級謀殺，不得保釋。

《紐約郵報》報導，警方23日在記者會上表示，愛德華多16日在家中勒死懷孕8個月的姊姊，把遺體載到1小時車程以外的達拉斯（Dallas）郊區埋葬。維里黛安娜的男友17日晚間通報失蹤，親友們都著急尋人，嫌犯卻謊稱，死者留下一封「遺書」，而且以前也曾經透露過自殺傾向。

▲嫌犯向警方供稱，懷孕的姊姊讓家人難堪，不在的話會更好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《福斯新聞》，警長伍達德（Aaron Woodard）表示，愛德華多發現，大家逐漸起疑，因為「想要讓家人知道姊姊在哪裡」，於是22日凌晨又將遺體載到住家附近，找了一條小巷子丟棄。他說，同仁們當天就找到維里黛安娜，調閱監視器以後，很快就抓到兇手，「嫌犯供稱，姊姊懷孕令家人難堪，如果不在的話會更好。」

CBS報導，由於死者懷有身孕，嫌犯被指控一級謀殺罪，目前拘留在監獄中，可能還會面臨其他指控。哥哥迪亞戈（Diego Arevalo）說，全家人都非常傷心，「看見我的父母如此難過，我的心都碎了」，他提到，妹妹滿心期待孩子的出生，希望生下一個女孩，「但是這件事永遠不會發生了。」

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