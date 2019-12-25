平安夜跳樓！31歲男「砸中2路過女高中生」…3人當場堆疊慘死

▲李男跳樓後當場砸中2名高中生，3人最終不幸身亡。（圖／翻攝自時間視頻，下同）

記者朱世凱／綜合報導

重慶市沙坪壩區一處商場昨（24）日晚間8點20分發生民眾墜樓意外，一名31歲李姓男子跳樓了結生命時，砸中底下路過的2名女高中生，導致3人相互堆疊慘死。警方表示，目前正在調查男子死因，當地政府也已成立工作小組處理善後工作。

綜合陸媒報導，事發在新紀元購物廣場，從現場監視器畫面可見，在商場台階處前方，有1名男性和2名女性倒在地上，警察則封鎖現場並設置警戒。由於昨日恰好是平安夜，因此不少民眾都在商場逛街，有目擊者透露，看見一名男子從商場高處墜落，並且砸中2名路人，整個過程相當突然。

報導也稱，重慶市綦江區教育委員會表示，被砸中的2名路人是在該區中學就讀的高三女學生，當時2人正準備參與某項術科考試，因此經過商場前方，不過詳細並不清楚。警方則表示，3人經過搶救後仍不治身亡，初步查明，整起事件是因為李男子從住家處（商場上方的公寓）輕生所致，不過自殺原因還有待釐清。

不少網友聽聞消息紛紛留言回應，「可惜這兩個女孩，爸媽恐怕要心碎了」、「為什麼要連累無辜啊？」、「都快過年了...沒想到發生這種事」、「以後走路都要走騎樓下了」、「生死有命，但自殺者為何要奪走他人性命？」、「防盜窗果然有它的必要性」、「平安夜不平靜了」。

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