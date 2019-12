聖誕「黑白」賀卡曝光！亞契王子萌擋鏡頭前　哈利夫婦幸福燦笑

▲哈利夫婦公布最新聖誕賀卡。(圖/翻攝自推特/The Queen`s Commonwealth Trust)



記者張方瑀/綜合報導

目前人在加拿大慶祝聖誕節的英國哈利王子與梅根,24日公布了全新賀卡。照片中的亞契(Archie)大大的臉貼在鏡頭前,而哈利夫婦則在後方看著他,流露出幸福地眼神與笑容。不過,據傳部分皇室成員批評,菲立普親王已經入院4天,哈利夫婦應回到英國一起度過聖誕節。

由哈利夫婦擔任會長與副會長的「女王大英國協信託基金會」(The Queen's Commonwealth Trust),24日在官方推特發布了最新的聖誕賀卡。照片中的亞契王子張著大眼爬到鏡頭前,而哈利王子(Prince Henry)與梅根王妃(Meghan Markle)則坐在後方,露出溫暖的笑容,儘管整張照片都是黑白的,依舊擋不住幸福的氛圍。

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl