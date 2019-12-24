聖誕「黑白」賀卡曝光！亞契王子萌擋鏡頭前　哈利夫婦幸福燦笑

▲哈利夫婦公布最新聖誕賀卡。（圖／翻攝自推特／The Queen`s Commonwealth Trust）



記者張方瑀／綜合報導

目前人在加拿大慶祝聖誕節的英國哈利王子與梅根，24日公布了全新賀卡。照片中的亞契（Archie）大大的臉貼在鏡頭前，而哈利夫婦則在後方看著他，流露出幸福地眼神與笑容。不過，據傳部分皇室成員批評，菲立普親王已經入院4天，哈利夫婦應回到英國一起度過聖誕節。

由哈利夫婦擔任會長與副會長的「女王大英國協信託基金會」（The Queen's Commonwealth Trust），24日在官方推特發布了最新的聖誕賀卡。照片中的亞契王子張著大眼爬到鏡頭前，而哈利王子（Prince Henry）與梅根王妃（Meghan Markle）則坐在後方，露出溫暖的笑容，儘管整張照片都是黑白的，依舊擋不住幸福的氛圍。

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

哈利夫婦選擇在加拿大度過聖誕節，不會參加白金漢宮午宴和聖誕日禮拜，預計新年過後才會返回英國。這也造成部分皇室成員不滿，他們認為高齡98歲的菲立普親王已經「預防性」住院4天，哈利和梅根不應該錯過可能是「最後一次」和爺爺、奶奶一過節的機會。

據《CNN》報導，女王對於哈利一家的決定表示非常支持，也能理解他們需要暫時逃離鎂光燈焦點，好好享受私生活。王室也強調，這個選擇並不意味著什麼，因為威廉王子也曾決定帶全家回凱特王妃的家鄉伯克郡（Berkshire）和岳父母一起過聖誕。

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