國際

日觀光局「悄下架」阿蘇直升機行程　在地人曝：只有這3地客在搭

▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲阿蘇火山口。（圖／記者張方瑀攝）

 記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣知名觀光景點阿蘇火山口，20日驚傳觀光直升機墜毀意外，一架觀光直升機墜毀於阿蘇五岳的中岳第一火山口附近，機上載有一對台籍夫妻遊客及一名日籍機師，目前三人仍生死未卜。雖然空拍已確認部分機體殘骸掉落在火山口內，但搜救進度極其緩慢。事發後，日本觀光局已全面暫停相關營運，並迅速將官網上的旅遊資訊撤除。

「搭的都是這3地人」　當地人曝不搭內幕

粉專「一級嘴砲技術士」發文指出，一名與阿蘇當地友人同行分享，去年春季經過草千里直升機起降場時，當地友人曾直言，「坐那個直升機的，幾乎都是中國、香港和台灣來的。」言下之意透露出當地人對搭乘觀光直升機的保留態度。

該友人隨後帶他前往當地熱門登山步道「仙醉峽」，雖然該處可眺望阿蘇美景，但當地人對於火山邊界有極高的警覺性。

當地友人指著火山口山壁警告，「林桑，你仔細看，再上去的地面就沒東西了，那邊就是火山毒氣區域的開始，地上連草都長不起來，我們不會再靠近了。」

搜救遇3大困境　5ppm毒氣如催淚瓦斯

目前搜救行動面臨嚴峻挑戰，主要包含三大難點：

地形與低溫： 火山口地形陡峭，加上山上目前處於零下5度的極低溫。

視線不佳： 火山口噴出的蒸汽導致山頂濃霧瀰漫，搜救人員難以辨識位置。

高濃度二氧化硫： 現場二氧化硫（SO2）濃度高達5 ppm，如同高濃度催淚瓦斯，吸入恐導致肺部灼傷與呼吸困難。

由於二氧化硫具腐蝕性，且噴發口附近環境惡劣，搜救人員必須配戴防毒面具與氧氣瓶才能勉強靠近。目前救援隊僅能透過無人機確認墜機位置，人力尚無法直接抵達現場。

他也在貼文最後表示，「熊本的阿蘇是很棒的地方，白天有火山，晚上有星河，滿地的甜點美食和溫泉，但是，在我們追逐壯闊美景之前，也別忘了我們是誰。」

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

