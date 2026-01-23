　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普公佈「新加薩」重建計畫！蓋180棟摩天大樓　打造濱海觀光區

▲▼美國公布新加薩計畫。（圖／路透）

▲美國公布新加薩計畫。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，首度公開「新加薩」重建計畫，要將這片飽受戰火摧殘的巴勒斯坦土地徹底改頭換面。根據簡報的內容顯示，川普宣稱，未來地中海沿岸將矗立數十棟摩天大樓，拉法地區也將興建大型住宅區，整體規劃涵蓋住宅、農業及工業用地，要為210萬名居民打造全新家園。

根據BBC報導，川普達沃斯世界經濟論壇期間舉行的和平委員會上公開了這項計畫。這個和平委員會的主要任務，就是終結以色列與哈瑪斯長達兩年的衝突，並監督後續重建工作。他自信地表示，「我們在加薩會非常成功，這將是值得期待的大事。」

房地產商本色全露　川普看上地中海黃金地段

曾是房地產大亨的川普，在簽署和平委員會協議時毫不掩飾對加薩地理位置的欣賞。他直言，「我骨子裡就是做房地產的，一切都關乎地段。你看看這臨海的位置，多麼美麗的一塊地，能為這麼多人帶來什麼機會。」

▲▼美國公布新加薩計畫。（圖／白宮）

▲川普預計在重建計畫中規劃出一個「濱海觀光區」。（圖／白宮）

總規劃圖曝光　180棟大樓打造濱海觀光區

美國公布的「總體規劃」顯示，將規劃出「濱海觀光區」，在此興建180棟高樓大廈，另外還有多個住宅區、工業園區、數據中心、先進製造業基地，以及公園、農地和運動設施等區域。

靠近埃及邊界處將興建新海港與機場，在埃及與以色列邊界交會點則設置「三方過境點」。重建工程分為4個階段進行，從拉法開始，逐步向北推進至加薩市。

▲▼美國公布新加薩計畫。（圖／白宮）

▲拉法也將成為重建計畫的一環。（圖／白宮）

庫許納主導計畫　9萬噸炸彈後要清6000萬噸瓦礫

2025年10月協助促成停火協議的川普女婿庫許納透露，加薩已承受9萬噸軍火轟炸，目前有6000萬噸瓦礫等待清理。他表示，團隊起初考慮劃分「自由區」與「哈瑪斯區」，但最後決定「規劃災難性的成功」。庫許納強調，「哈瑪斯已簽署解除武裝協議，我們會執行到底。有人問我們備案是什麼，我們沒有備案。」

新拉法將有10萬戶住宅　2到3年內可望完工

根據另一張簡報，「新拉法」將興建超過10萬個永久性住宅、200所教育中心及75間醫療設施。這座加薩最南端城市原有28萬居民，但在戰爭期間幾乎被以色列空襲與控制性爆破夷為平地，目前仍在以色列掌控範圍內。庫許納樂觀表示，2到3年內完成「新拉法」建設是「可行的」，「我們已經開始清除瓦礫和部分拆除工作。新加薩可以成為希望、成為目的地，擁有許多產業。」

華府將辦投資大會　民間資金準備進場

庫許納預告，未來幾周將在華盛頓舉辦會議，屆時將宣布各國捐款計畫，並說明民間企業的「驚人投資機會」。他也宣布加薩解除武裝「現在就開始了」，強調「沒有安全，就不會有人投資」。新成立的加薩技術官僚政府「加薩管理國家委員會」（NCAG）將與哈瑪斯合作推動解除武裝，落實協議內容。

川普警告哈瑪斯　不繳械就是末日

儘管哈瑪斯過去堅持除非建立獨立巴勒斯坦國，否則不會放棄武器，川普仍對該組織發出嚴厲警告，「他們必須交出武器，如果不這麼做，他們就完了。」川普也要求哈瑪斯交出最後一名在加薩陣亡的以色列人質遺體，按照以色列說法，這原本應該在上周第二階段和平計畫啟動前完成。

停火仍不穩固　3個月內477名巴勒斯坦人喪生

根據第一階段協議，哈瑪斯與以色列同意停火、交換加薩境內所有生還與陣亡的以色列人質及以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯、以軍部分撤離，並大幅增加人道援助物資運送，然而停火協議仍相當脆弱。

根據加薩哈瑪斯控制的衛生部數據，過去3個月至少有477名巴勒斯坦人在以色列空襲中喪生。以色列軍方則表示，有3名士兵在巴勒斯坦武裝組織攻擊中陣亡。22日又有5人在加薩各地遭以色列砲火擊斃，其中4人死於加薩市澤屯區東部的砲擊。

人道危機依然嚴峻　160萬人面臨糧食短缺

聯合國指出，當地人道狀況仍極為嚴峻，近100萬人缺乏適當住所，160萬人面臨高度急性糧食不安全。哈瑪斯22日發表聲明重申對2025年10月協議的承諾，並指控以色列試圖「破壞旨在鞏固停火的國際努力」。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在達沃斯讚揚「川普總統的努力與領導」，但警告，「真正的考驗是哈瑪斯必須離開加薩。」

拉法邊界下周重開　巴勒斯坦自治政府盼全面落實和平

統治約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，呼籲全面落實和平計畫，包括以色列軍隊撤離，並由巴勒斯坦自治政府在加薩治理中扮演核心角色。

加薩管理國家委員會負責人夏斯宣布，與埃及的拉法邊界過境點下周將雙向開放。該過境點自2024年5月以色列軍隊占領巴勒斯坦一側後，幾乎處於關閉狀態。他表示，「開放拉法象徵加薩不再對未來與戰爭封閉。」

戰爭源於哈瑪斯突襲　已造成逾7萬人死亡

這場戰爭起因於2023年10月7日哈瑪斯主導對以色列南部的襲擊，造成約1200人死亡、251人遭挾持為人質。以色列隨即在加薩發動軍事行動，根據當地衛生部數據，至今已有超過7萬1560人喪生。

01/21 全台詐欺最新數據

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

